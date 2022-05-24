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台中確診男嬰發燒四肢發紫 母機警送醫警車開道救回1命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市今新增8989例確診。台中市衛生局副局長邱惠慈今天說，台中市9個月大陳姓男嬰確診居家照護期間突然發燒、抽搐、神智不清，雙腳發紫，家人立即開車帶男嬰就醫遇塞車，由警車開道協助送急診，經醫師評估後收治住院，男嬰經院方照顧恢復健康，今天出院。

邱惠慈說明，醫學專家公布，確診幼兒腦炎重症有8大前驅症狀，包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐（像是受到驚嚇般全身肌肉收縮）、抽搐、步態不穩等，請家屬立即自駕或打119協助就醫。另外，確診幼兒重症前兆，包括血氧濃度小於94%，或呼吸困難有胸凹症狀、唇色或皮膚發白、發紫等，也請速送醫。

邱惠慈說明，男嬰日前發燒，男嬰母親以兒子曾帶回娘家有家人確診，出現警覺性，為男嬰快篩為陽性，本月20日帶到中國附醫PCR陽性確診，當晚10時許男嬰發燒，雙腳發紫，在幼兒緊急送醫前驅症狀中，皮膚斑駁，例如發白或發紫現象，男嬰母親立即帶男嬰，由男嬰父親開車載送到台中慈濟醫院救治。

台中市警察局第五分局今天說明，20日晚間7時27分，陳姓男嬰的父親跑進松安派出所求助，表示兒子（男嬰）因確診抽搐，適逢下班時段車流壅塞，需要警方協助開道送醫。員警張景翔、余國豪立即駕駛警車開道，車程縮短5分鐘就到台中慈濟醫院急診室。

台中市衛生局副局長邱惠慈說明，確診幼兒出現發燒等腦炎重症8大前驅症狀，或血氧濃度小於94%等重症前兆，請家長速送醫。圖／台中市政府提供
台中市衛生局副局長邱惠慈說明，確診幼兒出現發燒等腦炎重症8大前驅症狀，或血氧濃度小於94%等重症前兆，請家長速送醫。圖／台中市政府提供
台中市衛生局副局長邱惠慈說明，確診幼兒出現發燒等腦炎重症8大前驅症狀，或血氧濃度小於94%等重症前兆，請家長速送醫。圖／台中市政府提供
台中市衛生局副局長邱惠慈說明，確診幼兒出現發燒等腦炎重症8大前驅症狀，或血氧濃度小於94%等重症前兆，請家長速送醫。圖／台中市政府提供

台中市 發燒 快篩 居家照護 衛生局

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