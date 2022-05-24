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影／「誰來教教他怎麼甩尾」 台南警找到甩尾男開罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「誰來教教他怎麼甩尾」有民眾在臉書社群平台貼文有轎車在台南安平觀夕平台甩尾的影片，令觀者驚呼連連，地方議論紛紛，台南市警四分局今天下午通知駕駛42歲顏姓男子到案說明，他則解釋是在試車，警方依涉公共危險罪送辦外，依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。

有民眾在「爆廢公社公開版」上張貼「誰來教教他怎麼甩尾」影片，指22日晚間6時在台南，引發民眾討論，民眾直說一旁攤販嚇死了；也有民眾說，不管你覺得自己多麼厲害，應該去賽車場…但自己不要命別牽拖別人，要是撞到人多無辜；更有民眾指出，快教人家一下，他車甩這樣很落漆。

市警四分局檢視該影片內容，該車危險駕駛行為已違反致生公共危險罪，下午3時許通知顏男到案說明，他則解釋，自己是在試車，沒想到過程被錄影PO上網。警方依法送辦外，違反道路交通管理處罰條例第43條「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」製單舉發，處駕駛人6千元以上、2萬4千元以下罰鍰。此外，有關改裝車輛部分將另行函請環保及監理機關依權責檢驗車輛並裁罰。

「誰來教教他怎麼甩尾」有民眾在臉書社群平台貼文有轎車在台南安平觀夕平台甩尾的影片，令觀者驚呼連連。圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
「誰來教教他怎麼甩尾」有民眾在臉書社群平台貼文有轎車在台南安平觀夕平台甩尾的影片，令觀者驚呼連連。圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
台南市警四分局下午通知駕駛42歲顏姓男子到案說明，他則解釋是在試車，警方依涉公共危險罪送辦外，違反道路交通管理處罰條例則製單告發。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局下午通知駕駛42歲顏姓男子到案說明，他則解釋是在試車，警方依涉公共危險罪送辦外，違反道路交通管理處罰條例則製單告發。記者邵心杰／翻攝

台南 爆廢公社

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