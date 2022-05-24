影／「誰來教教他怎麼甩尾」 台南警找到甩尾男開罰

「誰來教教他怎麼甩尾」有民眾在臉書社群平台貼文有轎車在台南安平觀夕平台甩尾的影片，令觀者驚呼連連，地方議論紛紛，台南市警四分局今天下午通知駕駛42歲顏姓男子到案說明，他則解釋是在試車，警方依涉公共危險罪送辦外，依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。

有民眾在「爆廢公社公開版」上張貼「誰來教教他怎麼甩尾」影片，指22日晚間6時在台南，引發民眾討論，民眾直說一旁攤販嚇死了；也有民眾說，不管你覺得自己多麼厲害，應該去賽車場…但自己不要命別牽拖別人，要是撞到人多無辜；更有民眾指出，快教人家一下，他車甩這樣很落漆。