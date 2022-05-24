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視線被前車擋住？機車騎士疑欲超車撞橫越婦釀一死

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子昨天清晨騎機車行經東區樂業路時，疑為超越前方機車時，遭前車阻擋視線，沒看到橫越雙黃線的簡陳姓婦人，婦人被撞後倒地，送醫後因顱內出血身亡，全案今報請檢察官相驗，家屬對死因沒有意見，全案將依過失致死罪方向偵辦。

據查，簡陳姓婦人（79歲）住在東區樂業路附近，昨天清晨7時許，晨運後準備返家，她橫越樂業路的雙黃線欲穿越到道路對面，但當時陳姓男子（26歲）騎機車載全姓女子（32歲）行經該處，撞上婦人。

簡陳姓婦人被撞倒地，造成她與機車騎士、乘客等3人受到輕重傷，婦人送醫後因顱內出血不治，陳則是右手骨折、全女全身有擦挫傷。警方調查，現場刮地痕約20公尺，陳男沒有酒精濃度。

陳男辯稱，行經案發地點時，為了超越前方的機車，有視線阻擋，才沒看到穿越道路的婦人而撞上。

全案今天報請檢察官相驗，確認死因為車禍致死，並開立死亡證明書，家屬對於死因沒有意見，肇事原因將由交大事故組釐清，依過失致死罪方向偵辦。

台中市東區樂業路昨天清晨發生一起死亡車禍，簡陳姓婦人穿越道路時，遭陳姓機車騎士撞上，送醫不治。圖／讀者提供
台中市東區樂業路昨天清晨發生一起死亡車禍，簡陳姓婦人穿越道路時，遭陳姓機車騎士撞上，送醫不治。圖／讀者提供
台中市東區樂業路昨天清晨發生一起死亡車禍，簡陳姓婦人穿越道路時，遭陳姓機車騎士撞上，送醫不治。圖／讀者提供
台中市東區樂業路昨天清晨發生一起死亡車禍，簡陳姓婦人穿越道路時，遭陳姓機車騎士撞上，送醫不治。圖／讀者提供
台中市東區樂業路昨天清晨發生一起死亡車禍，簡陳姓婦人穿越道路時，遭陳姓機車騎士撞上，送醫不治。圖／讀者提供
台中市東區樂業路昨天清晨發生一起死亡車禍，簡陳姓婦人穿越道路時，遭陳姓機車騎士撞上，送醫不治。圖／讀者提供

檢察官 機車騎士 車禍 台中市

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