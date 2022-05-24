視線被前車擋住？機車騎士疑欲超車撞橫越婦釀一死

台中市陳姓男子昨天清晨騎機車行經東區樂業路時，疑為超越前方機車時，遭前車阻擋視線，沒看到橫越雙黃線的簡陳姓婦人，婦人被撞後倒地，送醫後因顱內出血身亡，全案今報請檢察官相驗，家屬對死因沒有意見，全案將依過失致死罪方向偵辦。

據查，簡陳姓婦人（79歲）住在東區樂業路附近，昨天清晨7時許，晨運後準備返家，她橫越樂業路的雙黃線欲穿越到道路對面，但當時陳姓男子（26歲）騎機車載全姓女子（32歲）行經該處，撞上婦人。

簡陳姓婦人被撞倒地，造成她與機車騎士、乘客等3人受到輕重傷，婦人送醫後因顱內出血不治，陳則是右手骨折、全女全身有擦挫傷。警方調查，現場刮地痕約20公尺，陳男沒有酒精濃度。

陳男辯稱，行經案發地點時，為了超越前方的機車，有視線阻擋，才沒看到穿越道路的婦人而撞上。