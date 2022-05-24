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苗栗三義男子多次鬧事被逮 居民憂釋放後成隱憂

中央社／ 苗栗24日電

苗栗縣三義鄉61歲吳姓男子有多次滋事紀錄，近日又在觀光景點騷擾業者，毆打管理員、強拉女職員等，吳男雖在藏匿高雄期間遭逮捕，地方居民仍憂心遭釋放後，成為治安隱憂。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，吳姓男子在三義地區已有多次滋擾地方紀錄，日前再度前往著名景點龍騰斷橋，騷擾觀光旅遊業者以及鄰近攤商，業者不堪其擾，報警處理。

附近攤商指出，吳男日前開車前往舊山線鐵道自行車旅遊服務中心，一下車就強拉著女職員前往樓梯間，限制行動自由，部門主管見狀立刻上前制止，沒想到吳姓男子惱羞成怒，竟朝對方的臉上吐口水，並踢打辦公桌椅後揚長而去，惡行惡狀的模樣，連遊客看到都心生恐懼。

當地居民表示，吳男有多項前科，是地方上的頭痛人物，疑似見鐵道自行車帶來觀光商機，除糾眾包圍商家占地為王，還涉嫌恐嚇導覽員要把遊客帶往他的攤位，更曾因為看不順眼，就持鋁棒毆打停車場員工，導致對方臉部腫脹，就醫檢查有腦震盪跡象。

張中指出，警方受理報案後，持檢察官核發拘票，準備將吳嫌拘提到案，不料，吳嫌聞訊逃逸至高雄地區藏匿，藏匿期間又再犯案，發生多起肇事逃逸、妨害公務、拒捕等案件，目前已遭逮捕，高雄地方法院裁定羈押。

在地居民表示，吳男進出監獄多次，每次回到家鄉就故態復萌，大家敢怒不敢言，擔心不久後，吳男再次被釋放，仍會是地方治安隱憂；警方強調，對於任何違法行為絕對迅速處置依法偵辦，絕不寬貸，並呼籲民眾能隨時注意住家或處所周邊的人、事、物，遇有可疑，隨時通報轄區派出所或撥打110請警方到場了解，杜絕犯罪情事發生。

苗栗縣 警察 妨害公務 恐嚇

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