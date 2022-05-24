聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女騎士閃轎車失控摔倒受傷 車禍瞬間後車驚叫
桃園市21歲施姓女子昨天下午騎機車，行經大溪區員林路一段，疑為閃避姜姓男子開車從巷口左轉出來，緊急煞車不及，失控打滑人車摔倒路中，施女手腳多處挫擦傷，後方駕駛驚叫「嚇死了」，引起社群網友熱議。
大溪警方今天下午表示，游女騎機車沿大溪員林路一段往介壽路方向行駛，行經該路一段70巷前，發現姜男（55歲）駕駛轎車從巷口左轉出來，她為閃避姜男轎車失控打滑人車摔倒路中，手腳多處擦傷，幸無大礙。
網友在網路社群PO出車禍意外，網友熱議討論，警方表示，車禍發生警方立即到現場處理，施女擦挫傷表示不須送醫，警方向施女、姜男實施酒測，雙方酒測0均無酒駕，經調閱監視器影像及行車紀錄器還原，初步研判，姜男未注意路口停讓標誌標線、施姓女騎士未注意車前狀況，真正肇事責任將進一步查明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言