影／女騎士閃轎車失控摔倒受傷 車禍瞬間後車驚叫

桃園市21歲施姓女子昨天下午騎機車，行經大溪區員林路一段，疑為閃避姜姓男子開車從巷口左轉出來，緊急煞車不及，失控打滑人車摔倒路中，施女手腳多處挫擦傷，後方駕駛驚叫「嚇死了」，引起社群網友熱議。

大溪警方今天下午表示，游女騎機車沿大溪員林路一段往介壽路方向行駛，行經該路一段70巷前，發現姜男（55歲）駕駛轎車從巷口左轉出來，她為閃避姜男轎車失控打滑人車摔倒路中，手腳多處擦傷，幸無大礙。