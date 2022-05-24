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染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

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影／女騎士閃轎車失控摔倒受傷 車禍瞬間後車驚叫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市21歲施姓女子昨天下午騎機車，行經大溪區員林路一段，疑為閃避姜姓男子開車從巷口左轉出來，緊急煞車不及，失控打滑人車摔倒路中，施女手腳多處挫擦傷，後方駕駛驚叫「嚇死了」，引起社群網友熱議。

大溪警方今天下午表示，游女騎機車沿大溪員林路一段往介壽路方向行駛，行經該路一段70巷前，發現姜男（55歲）駕駛轎車從巷口左轉出來，她為閃避姜男轎車失控打滑人車摔倒路中，手腳多處擦傷，幸無大礙。

網友在網路社群PO出車禍意外，網友熱議討論，警方表示，車禍發生警方立即到現場處理，施女擦挫傷表示不須送醫，警方向施女、姜男實施酒測，雙方酒測0均無酒駕，經調閱監視器影像及行車紀錄器還原，初步研判，姜男未注意路口停讓標誌標線、施姓女騎士未注意車前狀況，真正肇事責任將進一步查明。

大溪區女騎士閃避從巷口出來轎車，失控人車摔倒路中。記者曾增勳／翻攝
大溪區女騎士閃避從巷口出來轎車，失控人車摔倒路中。記者曾增勳／翻攝
大溪區女騎士閃避從巷口出來轎車，失控人車摔倒路中。記者曾增勳／翻攝
大溪區女騎士閃避從巷口出來轎車，失控人車摔倒路中。記者曾增勳／翻攝
大溪區女騎士閃避從巷口出來轎車，失控人車摔倒路中。記者曾增勳／翻攝
大溪區女騎士閃避從巷口出來轎車，失控人車摔倒路中。記者曾增勳／翻攝

車禍 酒測 桃園 監視器

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