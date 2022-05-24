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染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

小黃運將化身偵探 識破少年詐騙車手 報警成功逮捕

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

桃園一名陳姓計程車司機，本月11日從桃園中壢載客前往新竹縣新豐鄉，乘車的羅姓男子是未滿18歲的少年，乘車期間接聽多通談話內容可疑電話，小黃運將發揮偵探精神，懷疑對方可能是詐騙集團車手，待羅男離去後，司機主動與被害者確認，隨後立即報案，警民合作成功將羅姓車手逮捕到案。

新竹縣警新湖分局表示，山崎派出所11日下午3時許接獲一名計程車司機報案，表示載運到一名疑似車手的少年，該名少年自稱要到新竹縣向友人拿取包裹，因乘車時該名少年不斷接聽類似指示取錢的電話，對方還不斷催促並詢問何時到目的地，計程車司機直覺有異，該少年下車後，司機決定留在附近觀望釐清真相。

陳姓司機見男子下車後，走至對向車道，與一名手拿包裹的婦人碰面，雙方短暫交談後羅男隨即徒步離開。陳姓司機見羅男離開，立刻下車詢問婦人，婦人表示接獲自稱地檢署官員來電，稱因帳戶問題需交付1袋新臺幣60萬元的包裹，所幸婦人對羅男身分起疑，最後拒絕交付財物，而未受害。

法網恢恢疏而不漏，陳姓司機才剛返回車上後接到車行派遣載客，沒想到乘客就是羅男！他將羅男載到新豐火車站，待羅男一下車，司機立馬前往山崎所報案，警民攜手合作，聯手將羅男逮捕送辦。

警民攜手將少年車手繩之以法。圖／新湖警分局提供
警民攜手將少年車手繩之以法。圖／新湖警分局提供
小黃運將發揮偵探精神，懷疑載到詐騙車手，報警逮人。圖／新湖警分局提供
小黃運將發揮偵探精神，懷疑載到詐騙車手，報警逮人。圖／新湖警分局提供

計程車 新竹 車手

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