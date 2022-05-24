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南竹所風波遭疑移花接木 警方公布時間軸坦承疏失

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

南竹派出所處理酒後滋事引發風波，蘆竹警分局昨釋出4段影片後，又引發「移花接木」質疑，分局今發布完整時間軸，並坦承新聞資訊發布有疏失。

鬧事男子沒做筆錄就離開派出所，事後才通知到案，也引發質疑。對此分局解釋，2名當事員警執法見解不同，經呈報主管後取得同意，才在事後調閱密錄器蒐證送辦，執法過程是否有瑕疵，尙在調查中。

網友昨晚在臉書「靠北police」發文，質疑宣告管束的密錄器片段時間戳記是02:05，但新聞報導寫1:50帶返所，懷疑畫面中另有其人；網友也質疑，值夜班同仁為何在案發後當天中午檢視密錄器，作法是誰授意？

蘆竹分局表示，經調閱密錄器及對照勤務派遣系統，線上警力獲報於01:45抵達現場，陳姓男子01:47出言辱罵員，黃男01:50不配合查證爆發言語衝突，員警經宣告管束後02:09將陳、黃二人帶返所。

警方表示，昨天公布第一段密錄器畫面中，確實是鬧事陳男與第一時間到場的劉姓員警對話，並非移花接木，因事發倉促，新聞發布時未詳細說明時間點，導致誤會。

警方說，第一時間到場的劉姓、呂姓員警現場對陳、黃2名子宣告保護管束後帶回，但因呂警在現場被另一楊姓男拉扯、加上陳男當時也出言辱罵，他認為已涉及妨害公務，經事後呈報副所長、所長取得同意，員警才會在當天中午調閱密錄器蒐證，並依妨害公務罪嫌通知陳、楊到案說明。

逗留人數及入所喧鬧部分，警方表示，新聞發布時所指10多人，是現場員警估計回報，但經督察組昨仔細勘驗密錄器後，才確認有23人；入所喧鬧的只有一男子，遭員警強勢斥離，其餘零星民眾在警方人牆外探頭關心，並未進入。

警方重申，員警始終是宣告管束帶回，由於依規定免做筆錄，才讓部分員同仁誤認「放水」，事後曝光才通知到案滅火，但經查證絕無此事；針對員警執法是否有疏漏瑕疵，分局還在調查釐清中，確保毋枉毋縱。

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5月19日南竹所處理酒後滋事時間軸

01:41 接獲報案

01:45 線上警力抵達現場

01:47 陳男出言辱罵員警

01:50 黃男不配合查證，雙方言語衝突，其餘支援警力陸續到場

02:09 員警將陳、黃二人宣告管束後帶返所

02:26 員警告誡所內民眾，喝令離開。

02:35 黃男簽妥保護管束通知書，在所內等待陳男

02:50 所外人車聚集

03:17 解除管束

03:28 民眾陸續離開

中午 員警勘驗密錄器

19:10 警方通知陳男、楊男到案，依妨害公務罪嫌函送法辦

南竹派出所處理酒醉鬧事民眾引質疑，警方坦承新聞發布有疏失，員警執法是否有瑕疵也在調查中。記者楊湛華／翻攝
南竹派出所處理酒醉鬧事民眾引質疑，警方坦承新聞發布有疏失，員警執法是否有瑕疵也在調查中。記者楊湛華／翻攝

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