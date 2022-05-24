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消防職業高風險 消防署和勞動部簽備忘錄 讓同仁不受傷

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

消防人員是風險相當高的職業，有鑒於台灣天然災害頻繁，為了加強消防人員的職業安全與衛生，內政部消防署今天和勞動部勞安所及職安署簽訂合作備忘錄，期許全面照護消防人員身心健康。

內政部次長陳宗彥及勞動部次長王尚志，今天親至消防署見證「消防職安合作備忘錄簽署典禮」，陳宗彥致詞時表示，消防的工作環境相當險峻，把消防員照顧好非常重要，很開心跟勞動部一起合作，為消防弟兄打造一個職業安全的環境。

王尚志致詞時表示，消防工作是複雜且專業，不只是「打火英雄」，還有水災、風災、地震、車禍救助，甚至現在的疫情，只要有災難的地方，就會有消防員的身影，消防工作跟人民習習相關。

王尚志進一步指出，職業安全衛生法上路後，已擴及所有勞工，但消防同仁並不適用，很開心消防署重視消防員的職業安全衛生，積極維護同仁身心健康。消防署跟勞動部職安署、勞安所跨部會合作簽署備忘錄，讓消防員不只守護民眾，也能保護自己。

消防署長蕭煥章表示，這次合作是參考美國消防協會第1500號規範（National Fire Protection Association 1500, NFPA1500）文獻，依其架構、精神，規劃建構「消防職業安全衛生管理計畫」，希望藉由勞動部的經驗和資源，全面檢視與完善我國消防機關整體職業安全及衛生防護制度，直言「一直想讓消防員很難受傷，這樣的合作是跨出了一大步」。

除了簽訂合作備忘錄，消防署也同步展示消防工作安全成果發表，包括修訂救災安全手冊「救援正確比快重要」；建立救災人員安全資料庫「從事故中學習」；修訂消防訓練教材共7單元「消防安全官、快速救援小組、車輛安全駕駛、消防人員自救、繩索救援、車禍及重型救援、消防體技能訓練」；消防員創傷壓力症候群機制「引入張老師專業諮商團隊」。

內政部次長陳宗彥觀看消防署消防工作安全成果發表。記者翁至成／攝影
內政部次長陳宗彥觀看消防署消防工作安全成果發表。記者翁至成／攝影
內政部次長陳宗彥上台致詞。圖／消防署提供
內政部次長陳宗彥上台致詞。圖／消防署提供
消防署長蕭煥章（中）和勞動部勞動及職業安全衛生研究所長何俊傑（左）、職業安全衛生署長鄒子廉（右），跨部會三方簽訂合作備忘錄。記者翁至成／攝影
消防署長蕭煥章（中）和勞動部勞動及職業安全衛生研究所長何俊傑（左）、職業安全衛生署長鄒子廉（右），跨部會三方簽訂合作備忘錄。記者翁至成／攝影
內政部消防署今天和勞動部勞安所及職安署簽訂合作備忘錄。圖／消防署提供
內政部消防署今天和勞動部勞安所及職安署簽訂合作備忘錄。圖／消防署提供
內政部次長陳宗彥觀看消防署消防工作安全成果發表。圖／消防署提供
內政部次長陳宗彥觀看消防署消防工作安全成果發表。圖／消防署提供
消防署長蕭煥章（左二）和勞動部勞動及職業安全衛生研究所長何俊傑（左一）、職業安全衛生署長鄒子廉（右一），跨部會三方簽訂合作備忘錄；內政部次長陳宗彥（中間）與勞動部次長王尚志（右二）一同見證。記者翁至成／攝影
消防署長蕭煥章（左二）和勞動部勞動及職業安全衛生研究所長何俊傑（左一）、職業安全衛生署長鄒子廉（右一），跨部會三方簽訂合作備忘錄；內政部次長陳宗彥（中間）與勞動部次長王尚志（右二）一同見證。記者翁至成／攝影
內政部次長陳宗彥觀看消防署消防工作安全成果發表。記者翁至成／攝影
內政部次長陳宗彥觀看消防署消防工作安全成果發表。記者翁至成／攝影
內政部消防署今天和勞動部勞安所及職安署簽訂合作備忘錄。記者翁至成／攝影
內政部消防署今天和勞動部勞安所及職安署簽訂合作備忘錄。記者翁至成／攝影
內政部消防署今天和勞動部勞安所及職安署簽訂合作備忘錄。圖／消防署提供
內政部消防署今天和勞動部勞安所及職安署簽訂合作備忘錄。圖／消防署提供

消防員 勞動部

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