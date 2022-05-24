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台88西向3.4公里聯結車失控打滑 一度回堵3公里

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

劉姓男子今天上午11時許駕駛一輛聯結車，今天上午11時許行經台88線西向3.4公里處，疑似失控打滑，往前撞擊2輛車後自撞護欄，一度造成回堵3公里，僅開放外線車道行駛，現場目前已排除，肇事原因待警方釐清。

受鋒面影響，高雄今天多區天氣有陰時多雲、短暫陣雨，劉男今天上午11點37分駕駛聯結車行經台88快速道路鳳山往大寮方向3.4公里處外側車道，疑似因雨打滑，往左撞擊內側車道小貨車，再往右撞擊停在路肩等待下鳳頂交流道的大貨車，最後往左自撞內側車道護欄，車子才終於停下來。

此次事故未造成傷亡，但因劉男聯結車及被撞車輛占用全線車道，一度造成回堵3公里，警方到場後先協助聯繫拖吊車到場，開放路肩行駛，事故現場於12點56分排除，3車駕駛酒測值皆為零，詳細肇事原因還有待警方釐清。

台88快速道路西向3.4公里處今天上午發生聯結車疑似失控打滑撞2車事故，一度回堵3公里，詳細肇事原因待釐清。圖／翻攝自1968APP
台88快速道路西向3.4公里處今天上午發生聯結車疑似失控打滑撞2車事故，一度回堵3公里，詳細肇事原因待釐清。圖／翻攝自1968APP
台88快速道路西向3.4公里處今天上午發生聯結車疑似失控打滑，撞2車事故，詳細肇事原因待釐清。圖／翻攝自1968APP
台88快速道路西向3.4公里處今天上午發生聯結車疑似失控打滑，撞2車事故，詳細肇事原因待釐清。圖／翻攝自1968APP
台88快速道路西向3.4公里處今天上午發生聯結車疑似失控打滑，撞2車事故，詳細肇事原因待釐清。圖／翻攝自1968APP
台88快速道路西向3.4公里處今天上午發生聯結車疑似失控打滑，撞2車事故，詳細肇事原因待釐清。圖／翻攝自1968APP
台88快速道路西向3.4公里處今天上午發生聯結車疑似失控打滑撞2車事故，詳細肇事原因待釐清。圖／讀者提供
台88快速道路西向3.4公里處今天上午發生聯結車疑似失控打滑撞2車事故，詳細肇事原因待釐清。圖／讀者提供

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