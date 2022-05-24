台88西向3.4公里聯結車失控打滑 一度回堵3公里

劉姓男子今天上午11時許駕駛一輛聯結車，今天上午11時許行經台88線西向3.4公里處，疑似失控打滑，往前撞擊2輛車後自撞護欄，一度造成回堵3公里，僅開放外線車道行駛，現場目前已排除，肇事原因待警方釐清。

受鋒面影響，高雄今天多區天氣有陰時多雲、短暫陣雨，劉男今天上午11點37分駕駛聯結車行經台88快速道路鳳山往大寮方向3.4公里處外側車道，疑似因雨打滑，往左撞擊內側車道小貨車，再往右撞擊停在路肩等待下鳳頂交流道的大貨車，最後往左自撞內側車道護欄，車子才終於停下來。