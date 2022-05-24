影／確診童抽搐、神智不清 父跑派出所求警車開道就醫

台中市陳姓男子的兒子不到2歲大，確診新冠肺炎，但20日晚間出現抽搐、神智不清狀況，陳趕緊跑到第五警分局松安所求助，警方連忙以警車開道，讓15分鐘的車程以5分鐘內趕到，經就醫後無礙，陳也感謝警方即時協助。

第五分局松安派出所在20日晚間7時許接獲陳姓男子跑進派出所求助，陳稱，兒子未滿2歲，是新冠肺炎確診者，因兒子當晚出現嚴重抽蓄、神智不清狀況，急著要載兒子到醫院治療，但擔心路上塞車，趕緊向警方求助。

警員張景翔、余國豪得知後，立即驅車開道前往慈濟醫院救治，原本在下班壅塞時段至少要15分鐘以上的路程，在警方的協助下，僅用約5分鐘就到了慈濟醫院急診室，經院方處置後，暫時無礙。