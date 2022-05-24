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女子抱紅貴賓犬衝入海獲救 人無恙 狗送動物醫院治療

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市謝姓女子疑生活不如意，帶著她養的紅貴賓犬到石門白沙灣意圖輕生。警方接獲報案，與北觀處人員合力攔阻並救回，謝女無大礙，貴賓犬因溺水，被送往動物醫院治療中。

金山警分局今天表示，昨天下午1點多許接獲報案，謝姓女子疑因生活不如意，帶著自己飼養的紅貴賓犬跳海輕生。警方查出謝女所在地後，警員徐紫涵與北觀處人員在白沙灣找到謝女，及時將人、狗從鬼門關救回。

消防救護人員檢視謝女沒有外傷，無大礙，警員將謝女帶回派出所安撫，並通知家人前來帶回家。謝女飼養的紅貴賓犬因溺水，事後由動保人士送往動物醫院治療。

金山警分局長詹志文表示，同仁接獲自殺案件後，及時抵達現場發現當事人，工作態度和效率值得嘉勉，並呼籲民眾自殺不能解決問題，應尊重生命，有問題應尋求幫助。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

謝姓女子帶著她養的紅貴賓犬到白沙灣意圖輕生被救回；貴賓犬因溺水，送往動物醫院治療中。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓女子帶著她養的紅貴賓犬到白沙灣意圖輕生被救回；貴賓犬因溺水，送往動物醫院治療中。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓女子帶著她養的紅貴賓犬到白沙灣意圖輕生被救回；貴賓犬因溺水，送往動物醫院治療中。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓女子帶著她養的紅貴賓犬到白沙灣意圖輕生被救回；貴賓犬因溺水，送往動物醫院治療中。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓女子帶著她養的紅貴賓犬到白沙灣意圖輕生被救回；貴賓犬因溺水，送往動物醫院治療中。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓女子帶著她養的紅貴賓犬到白沙灣意圖輕生被救回；貴賓犬因溺水，送往動物醫院治療中。記者邱瑞杰／翻攝

貴賓 溺水

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