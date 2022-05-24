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男偷六千元吹風機 被逮辯想孝敬老母
台北市一名王姓男子到3C賣場偷竊高檔吹風機，得手後王男就離開台北住處，南下躲回台中老家，北市警方持拘票上門，王還躲到住家頂樓水打旁，被逮後，王坦承犯案，辯稱是為了偷來孝敬老母親。
警方表示，49歲的王男日前到北市新生南路上的3C賣場，他先調整賣場內的監視器鏡頭，自以為不會被拍到行竊過程後，才到展示架拿了一台桃紅色Panasonic Naone奈米水離子吹風機後就走。
直到賣場內陳姓店長在商品區巡視，發現店內一台監視器鏡頭角度有異，才發現吹風機遭竊，損失台幣6000元，才報警處理。
轄區警方中正一分局忠孝東路派出所獲報後，比對王男逃逸路線及作案穿著，先持局票到王的台北住處查緝，只是撲空下，發現王男跑回台中老家，便到台中埋伏。
王男驚覺警方前來追緝，連鞋子都來不及穿，就逃往住家頂樓水塔旁想藉此藏匿，只是仍無功被眼尖的員警查獲，並壓制逮捕。心知難逃法網的王也坦承犯案，辯稱偷竊是為了送給老母親。警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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