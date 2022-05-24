男偷六千元吹風機 被逮辯想孝敬老母

台北市一名王姓男子到3C賣場偷竊高檔吹風機，得手後王男就離開台北住處，南下躲回台中老家，北市警方持拘票上門，王還躲到住家頂樓水打旁，被逮後，王坦承犯案，辯稱是為了偷來孝敬老母親。

警方表示，49歲的王男日前到北市新生南路上的3C賣場，他先調整賣場內的監視器鏡頭，自以為不會被拍到行竊過程後，才到展示架拿了一台桃紅色Panasonic Naone奈米水離子吹風機後就走。

直到賣場內陳姓店長在商品區巡視，發現店內一台監視器鏡頭角度有異，才發現吹風機遭竊，損失台幣6000元，才報警處理。

轄區警方中正一分局忠孝東路派出所獲報後，比對王男逃逸路線及作案穿著，先持局票到王的台北住處查緝，只是撲空下，發現王男跑回台中老家，便到台中埋伏。