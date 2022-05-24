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高雄男凌晨開車返家 失控撞毀路旁2車 命大受輕傷
高雄26歲蔡姓男子今天凌晨獨自開車行經楠梓區楠梓路7號時，車輛不明原因失控，擦撞路邊兩輛轎車，因撞擊力道過大，推擠造成2輛車遭波及嚴重毀損，所幸，蔡男僅受輕傷，酒測值為零，詳細事故原因，仍待釐清。
楠梓警分局於5月24日凌晨2時36分許，接獲民眾報案稱，楠梓區楠梓路7號有車禍事故，警方到場時，蔡男駕駛的黑色轎車，車頭全毀，遭波及的兩輛汽車，一輛遭推撞撞擊騎樓石柱、另一輛則撞擊路樹，三車車頭全毀。
據了解，當時蔡男正要駕車從楠梓返回仁武住家，車輛不明原因失控，撞擊路邊停靠的兩輛汽車，當時行駛速度不明；所幸，整起事故，僅有蔡男受輕傷，送醫救治，無生命危險，經醫院抽血檢驗酒測值為零；詳細事故原因，仍待釐清。
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