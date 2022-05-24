詐團裝越南口音「阿姨」 男險淪車手曝：曾借貸

桃園市桃園區陳姓水電工昨天接到疑似越籍阿姨來電，對方略帶口音並稱水電行因疫情需要帳戶結款，陳男聽後深信不疑，依指示到銀行一口氣設定7個約定轉帳戶，被行員察覺報案，並在警方協助下證實是詐團陰謀。

男子事後回想，懷疑是先前借貸時透露身分資訊，被有心人士利用。

桃園警分局指出，同安派出所昨天下午2點接獲銀行報案，表示民眾欲1次辦理7個約定帳戶，疑遭詐騙卻不願接受行員關懷詢問，請員警到場協助勸導。

從事水電工的陳姓男子（25歲）對警方說，自己近日因疫情暫時休息，前天接到合夥經營水電行的越籍阿姨電話，對方稱許多廠商及顧客為了防疫，希望可以把原本到店結款改為匯款，但阿姨又自稱有積欠款項不方便提供帳戶，所以要他到銀行辦理約定帳戶，覺得行員大驚小怪。

員警請陳男打電話求證，但他仍表示與阿姨認識10幾年、又一起經營水電行，「怎麼可能會認錯？」

員警見他聽不進去，請行員協助查詢，發現「阿姨」提供的7個帳戶全都已被列為警示，讓陳男當場嚇一大跳、馬上打電話求證。阿姨回說，水電行暫時休息中，怎麼會有匯款問題，自己也從未致電要他辦指定帳戶，這才讓陳男才確定原來那個熟悉的聲音，真的是詐騙集團的騙子，自己差點被騙成為人頭帳戶而不自知。

據了解，陳男日前尋求民間小額借貸，曾向業者透露自身工作狀況，疑遭詐團利用相關資訊訛騙，對方才會假裝越南口音且對水電用語十分熟悉。