小狗墜谷哀號求救 愛狗人士救援險象環生

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聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉日前有民眾發現路旁一處山溝下，竟有一隻白色狗狗的身影蜷縮在峭壁上瑟瑟發抖，本想靠人員垂降，卻因距離落差太大難以救援，救援過程中狗兒還不慎滾落，發出淒厲叫聲，所幸幾經嘗試順利將牠救起結束驚魂。

據了解，民眾是在21日下午發現這隻狗在鄉道竹60線27.5K處下方約30公尺的峭壁下，不停發出淒厲叫聲對外吠叫求援，但民眾實在無力救援，只能通報消防人員及新竹縣流浪動物珍愛協會協助，希望能救狗狗一命。

尖石消防分隊田埔小隊抵達現場時，曾提供垂降裝備讓救援人員嘗試救援，沒想到因高度落差太大，繩索長度不足，只能另外用捕捉網綁繩，直接拋下落差7層樓的山坡，嘗試將狗兒套住，再想辦法拉起。

沒想到就在狗兒入網，順利慢慢拉起的過程中，狗兒疑似因緊張亂動，竟掉出網外，直接滾落到比原本更深的地方，嚇壞當時目擊的愛狗人士們，幸好狗兒及時攀住山壁，才沒繼續滑落，救援只能重新再來。

為了避免狗兒再次滾落，救援人員先是牢牢套住狗兒，再慢慢地往上拉，救援人員心裡想著「這次不會再讓你下去了，一上來就要攬牢牢」，狗兒也很配合不敢亂動，終於順利將牠救起，讓在場人員都鬆了口氣。

新竹縣流浪動物珍愛協會理事長朱健銘表示，救援時天空已經飄雨，萬一再晚點救援，狗兒恐怕會被洪水沖下山，幸好最後平安無事，帶回安置還幫牠取了「小牛」的小名，這兩天也被愛狗人士收養，結束牠的流浪驚魂。

狗兒墜谷哀嚎求援，被路過民眾發現通報。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
狗兒墜谷哀嚎求援，被路過民眾發現通報。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
狗兒墜谷哀嚎求援，被路過民眾發現通報。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
狗兒墜谷哀嚎求援，被路過民眾發現通報。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供

新竹 流浪動物 狗狗

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