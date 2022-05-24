駕賓士「通風式行駛」5百米 台中夫妻危險舉止遭警告發

台中角女日前駕車與邱姓丈夫出門，途中雙方發生口角，邱男一氣之下，竟突然大開右前駕駛座門，甚至用右腳抵住車門「通風式行駛」長達500公尺，危險行為遭民眾拍下po網，遭警通知到案說明，依道路交通管理處罰條例告發。

角女(31歲)22日下午17時許，駕駛黑色轎車與丈夫邱男(32歲)外出於豐原中正路時，彼此因家庭瑣事發生口角，邱男一時氣憤，竟在車輛行進間，大開右前駕駛座車門，甚至用右腳抵住車門，危險行駛約500公尺遠，畫面怵目驚心。

民眾見狀後，手機拍下其危險行為發上網路；警方23日網路巡邏發現時，隨即通知2人到案說明，表示是因為夫妻吵架，相當後悔做出這樣的危險行為；豐原警方將2人依違反道路交通管理處罰條例告發。