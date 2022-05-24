影／幼兒發燒痙攣父求開道 警局臉書留言尋警感謝義行

台南永康警分局今天表揚大橋派出所警員童子峰，因為民眾趕著要送發燒痙攣的襁褓幼兒到醫院、卻遇到大塞車求警援助，他幫民眾開道及時送醫後離開，幼兒脫險後家長昨在市警局臉書留言、尋找幫忙的員警。

警方表示，童子峰前天下午在永康區東橋十街與東橋三路口時執行廟會遶境交通疏導勤務時，突見一輛車疾駛而來停路旁，1名男子下車慌張求援，稱小孩感冒發燒至40度引發熱痙攣，身體非常難受一直發抖，載小孩趕往醫院一直塞車難以快速到達醫院，深怕延誤就醫，見員警疏導交通下車拜託協助。

童子峰得知顧不得正在執行交通疏導勤務，通報勤務指揮中心後立即騎警用機車、沿途打開警示燈及鳴笛，在前替蔡姓男子開道排除原先壅塞車流，從求援地點距離奇美醫院約1.8公里，原本因塞車約需10多分鐘路程，縮短於4分鐘內，安全護送到急診就醫。

經醫護人員接手治療後，女童狀況逐漸穩定，家屬頻頻向警方道謝，對警方即刻救援十分感激。事後家屬至警察局臉書粉絲專頁留言：「我住在新化區...麻煩指揮交通的員警協助，我只記得車牌數字是7772...。」欲找尋當時熱心協助的員警，表達感激與謝意。