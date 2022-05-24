高雄前金廟大佛工程遇竊 有雙眼正目擊街友偷鋼筋

高雄市前金萬興宮廟前工地昨天凌晨遇竊，1名陳姓男子趁夜裡涉嫌偷工地鋼筋，正巧被住附近大樓的里幹事目擊過程，報警逮捕陳姓男子，並搜出廟方興建大型雕像的鋼筋，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

主祀清水祖師的高雄前金萬興宮，或稱「前金廟」，香火鼎盛，近年重新打造廟前景象，近5年前，廟前階梯由藝術創作者「圖龍」蘇家賢，以3D創作「祥龍獻珠」立體噴漆畫作，栩栩如生，讓台灣許多廟宇也起而傚尤，最近廟方在廟口，正興建大型清水祖師雕像，工程剛動工不久，不料昨天工地就遇竊。

據了解，昨天凌晨零時左右，陳姓男子（58歲） 騎腳踏車萬興宮廟前，潛入雕像工程工地，涉嫌裝一整袋鋼筋，運離萬興宮，正好被住附近大樓的里辦公室李姓總幹事目擊全程，報警處理。