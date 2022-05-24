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高雄前金廟大佛工程遇竊 有雙眼正目擊街友偷鋼筋

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市前金萬興宮廟前工地昨天凌晨遇竊，1名陳姓男子趁夜裡涉嫌偷工地鋼筋，正巧被住附近大樓的里幹事目擊過程，報警逮捕陳姓男子，並搜出廟方興建大型雕像的鋼筋，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

主祀清水祖師的高雄前金萬興宮，或稱「前金廟」，香火鼎盛，近年重新打造廟前景象，近5年前，廟前階梯由藝術創作者「圖龍」蘇家賢，以3D創作「祥龍獻珠」立體噴漆畫作，栩栩如生，讓台灣許多廟宇也起而傚尤，最近廟方在廟口，正興建大型清水祖師雕像，工程剛動工不久，不料昨天工地就遇竊。

據了解，昨天凌晨零時左右，陳姓男子（58歲） 騎腳踏車萬興宮廟前，潛入雕像工程工地，涉嫌裝一整袋鋼筋，運離萬興宮，正好被住附近大樓的里辦公室李姓總幹事目擊全程，報警處理。

警方據報，趕到萬興宮涉案人已經逃離，員警在附近追尋可疑者，才在前金區市中一路，發現陳姓男子正載著1袋鋼筋，立即攔截他，帶他到萬興宮前，比對工地鋼筋，樣態相似，但陳卻稱只是要先「載回保管」，員警勸他別在廟前說謊，他竟還下重咒「如果白賊（說謊），出去就讓車子撞死！」。警方仍帶他回派出所，警詢後，依竊盜罪嫌移送法辦。

陳姓男子涉嫌偷萬興宮前鋼筋被捕。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉嫌偷萬興宮前鋼筋被捕。記者林保光／翻攝
高雄「前金廟」萬興宮近5年前以3D創作「祥龍獻珠」，吸引信眾注目。記者林保光／攝影
高雄「前金廟」萬興宮近5年前以3D創作「祥龍獻珠」，吸引信眾注目。記者林保光／攝影

竊盜 腳踏車 高雄市

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