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會考生回家等紅燈被噴檳榔汁 疫情間媽氣炸報案追查

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

上週六舉行全國國中教育會考，考生們經過長時間的奮戰疲憊不堪，當天下午考完試後，一名考生搭乘媽媽的機車準備返回家中，途經新北市永和區中正路與宜安路口停等紅燈，竟遭從天而降的檳榔汁噴滿全身，母女倆氣急敗壞，並於當天晚上至派出所報案。

疫情期間人人害怕病毒傳播，母女倆卻被檳榔汁噴滿全身，氣得趕緊衝回家洗去髒污。母親並將事發過程貼上我是永和人臉書表示，「騎著機車在永和中正路宜安路口等紅綠燈時候，突然有人從樓上丟了一大坨檳榔渣下來，正好砸中在等紅綠燈的我們！噴的我們全身都是檳榔汁！原本以為是鳥大便或是石頭??結果是檳榔汁...大家路過這邊千萬小心」。

網友則不滿表示「太過分了、怎麼有這種人，差勁」新北市警局得和派出所則表示，母親於21日當天晚間約8時前來派出所報案，由於高樓層未有監視畫面佐證檳榔汁來源，正積極查訪行為人到案。

新北市環保局則表示，亂吐檳榔汁的行為可依廢清法開罰，第1次2400元、第2次4800元、第3次6千元，依此類推。另外需接受4小時戒檳班講習。

永和警分局得和派出所正查訪亂吐檳榔汁的行為人到案。本報資料照片
永和警分局得和派出所正查訪亂吐檳榔汁的行為人到案。本報資料照片

國中教育會考

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