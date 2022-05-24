女嫌貓咪兇竟夥男友將牠棄養猴硐貓村 東窗事發重罰11萬

新北市黃姓女子疑認為飼養的貓太兇，由男友陪同帶到猴硐貓村棄養，志工發現後通報動保處收容。黃女4天後向動保處報案，指男友棄養她的貓並想帶回。動保處調閱監視器畫面，追查出這隻貓是這對情侶共同棄養，各罰3萬元；黃女因未幫貓施打狂犬病預防針、未絕育，再罰8萬元。

動保處今天表示，瑞芳區猴硐貓公所籌備處4月11日接獲黃女通報，指她飼養的貓被同居男友帶到猴硐火車站棄養。因為這隻貓遭棄養後，志工很快就回報貓村多了陌生的貓，隨即回報籌備處人員，將待在電壓線旁的貓交由獸醫師檢查，確認未受傷送動物之家收容。

動保處調閱監視器，發現4月7日有1男1女手持運輸籠，疑把貓隻棄養在貓村。黃女向動保處求助想找回貓隻時，動保處人員出示監視器影片給她看，詢問是否認識與男友同行的女性，黃女表示不認識影片中的女性。

動保處觀察黃女和監視畫面中的女性，認為相似度極高。約談黃女男友時，詢問同行女子身分。男子說，影片中女子不是他的女友，是他在交友軟體認識的人，經追查男子的交友軟體使用紀錄，案發當天並未使用該軟體約人，男子最後承認與黃女一起帶貓到貓村棄養，原因是這隻貓會打架、太兇，所以帶去貓村「放掉」。