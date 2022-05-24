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沙灘車受困海邊駕駛失蹤 消防急救援才發現是烏龍
金寧鄉西堡出海口海邊昨日下午16時許，發生一起執行淨灘活動的沙灘車受困海邊，卻不見駕駛，同行的同事看到遺留在現場岸上的手機、皮包跟拖鞋，以為發生溺水，趕緊報案請消防局人員協助搜救，好在後來連絡到當事人，才解除一場虛驚。
金門縣消防局今天表示，昨天下午16時5分，消防局救災救護指揮中心獲報，金寧鄉西堡出海口有一輛執行淨灘活動的沙灘車受困海岸邊載浮載沉，卻不見駕駛員，現發現其手機及皮包遺留在岸邊石頭上，並有一雙拖鞋浮在海面上，懷疑駕駛溺水待救。
消防局救災救護指揮中心立即派遣金寧16、91、IRB及金城11、41、IRB前往救援，金寧分隊由分隊長李宗其率多名隊員容，結合金城分隊小隊長曾以勒等人前往救援，大隊長陳叁奇、副大隊長戴紹恩亦到現場指揮，車組人員趕往現場沙灘車已被淹沒，由於駕駛的手機及皮包等私人物品還留在岸上沒有取走，海面上又有拖鞋。
現場人員一度心裡一寒，覺得不太妙，擔心駕駛翻車被壓在沙灘車下，立即指揮IRB下艇救援，於沙灘車所在附近海面搜尋，陸續支援的多名義消與警方、岸巡人員也在附近沙灘展開岸際搜尋作業。
正當消防人員在海上及岸邊搜索約半個小時，透過電話詢問相關人員，終於找到駕駛該沙灘車的沈姓民眾，他表示約2個小時前駕駛沙灘車拋錨在沙灘上，本想試著把車移走，後來看漲潮水位越來越高，只好放棄離開，因擔心沙灘車被淹沒被老闆罵，趕緊逃離現場躲起來，沒想到被誤認為溺水，還驚動了大批的消防人員，讓他覺得很不好意思。
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