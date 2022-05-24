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台中七期豪宅傳房客墜樓 疑投資失利已聯絡家屬查死因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區市政路的一棟豪宅在今天凌晨2時許，傳出墜樓意外，一度傳出墜樓者是確診者，讓附近居民擔心，不過經衛生所查詢後，墜樓者非確診個案，疑因投資失利，才傳出意外，目前警方已聯絡到家屬，報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，今天凌晨2時許，台中市西屯區市政路一棟豪宅，傳出墜樓意外，大樓保全外出查看時，吳姓男子（29歲）已倒臥在路面沒有生命跡象，經查，吳男是承租在13樓的房客，從遺留的手機查看，疑與投資失利有關。

警方調查現場，無外力破壞、打鬥痕跡，現場也沒留下遺書，吳男是北部人，已聯絡到家屬到場，並報請檢察官相驗，釐清死因。

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台中市西屯區市政路一棟住宅大樓在今天凌晨傳出墜樓意外，吳姓男子身亡，警方報請檢察官相驗，釐清死因。圖／本報資料照
台中市西屯區市政路一棟住宅大樓在今天凌晨傳出墜樓意外，吳姓男子身亡，警方報請檢察官相驗，釐清死因。圖／本報資料照

檢察官 台中市 衛生所

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