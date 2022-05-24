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北投軍艦岩驚見「露鳥俠」！ 警登山辦案 男：在舒壓沒嚇人
北投軍艦岩驚傳露鳥俠！日前陽明大學警衛室報案，有女登山客在軍艦岩山頂看見男子露鳥，警方獲報後查訪軍艦岩多條登山步道出入口，追出55歲陳男涉案，陳男供稱，舒壓沒有要嚇人，全案依妨害風化罪嫌函送法辦。
警方指出，5月19日上午8時許，陽明大學警衛室報案，有女登山客在軍艦岩山頂，靠近大石頭處，疑似看到男子上半身裸露，且短褲拉鏈未拉，露出下體。
警方專案小組指出，登軍艦岩共有10條路，主要登山口在陽明大學，由於山上沒有監視器增加查案難度。警方親自登上軍艦岩調查辦案，發現有另一名登山客稱，在5月21日上午也見到有男子疑似露鳥。
警方同時也到各登山口追查監視器，發現石牌玉皇宮登山口有異狀，1名身穿運動上衣、短褲的男子形跡可疑，快走過程中掀開運動上衣，裸露上身涉有重嫌，因而通知到案說明。住在北投的陳男到案坦承，女登山客指出的人是他，但他在舒壓，沒有刻意要嚇人。
全案依刑法第234條妨害風化罪嫌，函送士林地檢署偵辦。北投分局呼籲，公共場所任意裸體，不聽勸阻者或公然為猥褻行為者，違反社會秩序維護法第83條、犯刑法第234條妨害風化罪，切勿以身試法。
軍艦岩為台北市親子步道主要景點之一，親山步道等級為休閒級，海拔185.6公尺，是大屯山系著名山嶺，攻頂就能欣賞台北盆地美景，遠眺大屯山系山景。
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