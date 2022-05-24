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北台灣山老鼠集團盜伐2公噸肖楠木 宜檢起訴7人

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭地檢署今年3月指揮保七總隊等單位，動員上百人，破獲以謝嫌與張嫌為首、跨越宜蘭、新竹、桃園、新北等地的山老鼠集團。檢方今偵查終結，依涉犯森林法等罪嫌，起訴盜伐、搬運、收贓的上下游共7人，並聲請沒收扣案的貴重木、盜伐用2輛車。

該山老鼠集團今年1月至3月，在鄰近新竹尖石的馬里光瀑布從事不法。宜蘭謝嫌指示新竹3名賴姓嫌犯，分持鏈鋸、鋸子等作案工具，每次盜獲台灣肖楠木約100公斤至290公斤不等，總計14次、累計得手約2000公斤。

謝嫌以每公斤100元的價格，支付盜伐酬勞，他再自行或委託胡嫌開車運到新北三峽一間藝品行，以每公斤180元至200元不等的價格，讓張姓父子收購牟利。

宜蘭地檢署今年3月指揮保七總隊、宜蘭與桃園警方，會同林務局等單位，破獲以謝嫌、張嫌為首的山老鼠集團；經林務局新竹林管處提告，檢方認為謝嫌等5人涉犯森林法之竊取森林主產物貴重木而使用車輛搬運贓物罪嫌，藝品行張姓父子涉犯森林法之故買森林主產物貴重木罪嫌，全案今偵偵結提起公訴。

宜檢呼籲，民眾竊盜、搬運、收贓之森林主產物是貴重木，依法加重其刑至二分之一，最高尚可併科2000萬元以下之罰金。

檢警查獲大量貴重木的台灣肖楠。記者林佳彣／翻攝
檢警查獲大量貴重木的台灣肖楠。記者林佳彣／翻攝
檢警查獲大量貴重木的台灣肖楠。記者林佳彣／翻攝
檢警查獲大量貴重木的台灣肖楠。記者林佳彣／翻攝
檢警查緝收贓大盤張姓父子在新北三峽的藝品行。記者林佳彣／翻攝
檢警查緝收贓大盤張姓父子在新北三峽的藝品行。記者林佳彣／翻攝

山老鼠 宜蘭 新竹

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