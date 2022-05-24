小貨車在匝道撞休旅車 車頭凹陷 司機骨折受困駕駛座
一輛小貨車今天上午由萬瑞快速道路，經大華交流道要匯入中山高南下車道時，與前方休旅車發生撞擊，小貨車男性司機因左側車頭受損凹陷，困在駕駛座無法脫身。
消防人員抵達現場評估後，由拖吊車拖拉小貨車左側A柱，擴大駕駛座空間，再將他救出送醫。車禍原因由國道警察調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9點10分接獲報案，大華交流道匯入中山高南下車道路段發生車禍。消防人員趕抵現場時，小貨車停在匝道上，駕駛人仍坐在駕駛座，表示腳部被車體夾住，無法下車。休旅車則是停在槽化線區域，駕駛人未受傷。
消防人員原打算以橇棒橇開車門和車體，救援傷車下車，後來觀察受困狀況，決定改由拖吊車以繩索拖拉小貨車左側A柱，將凹陷車頭往前牽引，就將傷者救下車，檢視左小腿疑開放性骨折，送往汐止國泰醫院急救。
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