壯碩男連兩天外出走失 警再三告誡家屬防憾事發生

高雄市梓官區38歲孫姓男子因先天疾病，精神狀況不穩，經常獨自外出走失，近日兩度外出迷路，先是被路人發現，通知家人接送回家；隔日又再度走失，所幸被巡邏員警發現，才未釀成意外；警方提醒，孫男家屬應多留意孫男狀況，以免走失造成憾事發生。

岡山警分局赤崁派出所員警5月22日晚上8時許於梓官區巡邏時，發現孫男獨自在海邊遊蕩，由於當時仍在飄雨，警方擔心對方安危，便上前關心；由於當下他全身被淋濕又答非所問，便將人帶返派出所安置。

員警將孫男帶回派出所後，提供飲用水及衛生紙擦拭被淋濕的身軀，並協助聯繫家屬；孫男家屬到場後才得知，原來他患病精神狀況不穩，生活無法自理，常忘東忘西，又經常走失。

還發現員警發現孫男的前一天（21日）晚上7時許，同樣獨自徒步外出失蹤，事後也是被民眾發現，通報才得以順利返家，令家屬困擾。