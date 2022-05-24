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壯碩男連兩天外出走失 警再三告誡家屬防憾事發生
高雄市梓官區38歲孫姓男子因先天疾病，精神狀況不穩，經常獨自外出走失，近日兩度外出迷路，先是被路人發現，通知家人接送回家；隔日又再度走失，所幸被巡邏員警發現，才未釀成意外；警方提醒，孫男家屬應多留意孫男狀況，以免走失造成憾事發生。
岡山警分局赤崁派出所員警5月22日晚上8時許於梓官區巡邏時，發現孫男獨自在海邊遊蕩，由於當時仍在飄雨，警方擔心對方安危，便上前關心；由於當下他全身被淋濕又答非所問，便將人帶返派出所安置。
員警將孫男帶回派出所後，提供飲用水及衛生紙擦拭被淋濕的身軀，並協助聯繫家屬；孫男家屬到場後才得知，原來他患病精神狀況不穩，生活無法自理，常忘東忘西，又經常走失。
還發現員警發現孫男的前一天（21日）晚上7時許，同樣獨自徒步外出失蹤，事後也是被民眾發現，通報才得以順利返家，令家屬困擾。
考量孫男狀況，警方再三告誡孫男家屬，應多留意孫男狀況，否則一再走失，可能會發生危險，並呼籲民眾，家中如有無法自理生活或失智症的親友，可自行至社會局網站長青綜合服務中心或透過警勤區員警申請「安心手鍊」，當不慎走失時，讓處理人員能第一時間掌握情況，也便於協助。
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