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礁溪某高級社區民宅接連兩天遭竊 警方緝捕慣竊送辦
宜蘭礁溪某高級住宅社區接連2天民宅遭竊，民眾損失古董、金飾、現金等財物將近100萬元，警方成立專案小組擴大調閱監視器，昨天在冬山鄉逮到倪男及賴女兩名竊嫌，賴女還是一名毒品通緝犯，全案依竊盜、毒品等罪移送地檢署偵辦。
宜蘭市及礁溪鄉等地近來傳出幾起住宅竊案，本月13、14日礁溪鄉的某一高級住宅社區發生兩起竊案，先是被害人邱姓男子13日晚間6時許，發現家裡後院窗戶遭人踹壞，闖入行竊，遺失古董與現金；隔天凌晨4時許，嫌犯再度潛入同一社區，進入另一名被害女子家中，竊取現金與金飾。
警方獲報調閱監視器，鎖定對象兩名慣竊，其中1名犯嫌偷機車代步，前往社區行竊，社區外另1名犯嫌接應，隔天2名犯嫌竟大膽開著自己的車前往行竊，成立專案小組循線追查與跟監埋伏。
昨天持地檢署核發的拘票及搜索票，在冬山地區查獲68年次的倪男竊嫌，另外搜索逮捕毒品通緝犯68年次的賴女，並起出海洛因及安非他命等毒品，同時追回被害人的信用卡、玉飾手環、金銀幣、寶石、玉石等失竊物品，全案依法移送，礁溪警方呼籲疫情期間人民就業生活不易，警方維護治安行動不打折。
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