這款全罩式安全帽太顯眼 竊嫌深夜路過忍不住行竊
高雄18歲曾姓男騎士日前將要價4000元知名漫畫角色「咖波」聯名款的安全帽，放在機車腳踏板遭竊，無奈報警求助。警逮獲陳姓竊嫌，他稱安全帽太可愛又顯眼才行竊。
由於這頂安全帽有螢光漆且圖案相當顯眼，警方循線找到涉案的33歲陳姓男子，並通知到案說明，陳男也坦承犯案，還說也是安全帽太可愛又太顯眼，才會動歪腦筋行竊；警詢後，將他依竊盜罪函送。
楠梓警分局加昌派出所，4月18日接獲曾男報案稱，將機車停在壽豐路上，並將一頂要價4000元知名漫畫角色「咖波」聯名款的安全帽，放在機車腳踏板遭竊。
警方獲報展開調查，發現另名騎士騎車當天凌晨3時許行經該處，只在路旁瞥了一眼，隨後徒步折返，竊走曾男機車上的「咖波」聯名款安全帽；由於這頂安全帽相當嫌眼，圖案還有螢光漆，因此即使在深夜行竊，仍相當顯眼。
歷經查訪，警方終於掌握偷竊安全帽的陳男身分，並於5月22日通知到案說明。陳男到案坦承犯行，還說當時行經案發地，被這頂發出螢光圖的安全帽吸引，由於實在太可愛又太顯眼，竟動歪腦筋行竊，警詢後，將他依竊盜罪函送。
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