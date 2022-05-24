影／五股醉漢脫序衝向男童 父親護子撲上前搏鬥

新北市1名41歲陳姓男子，昨天晚上在五股區某社區酒醉鬧事，疑似持刀追逐陌生女子之後，又衝向在旁打羽球的10歲男童，孩子的父親見狀奮勇上前搏鬥，與其餘民眾合力制伏陳男，報警處理。

警方昨天傍晚6時許，獲報五股區芳洲八路某社區內，有醉漢疑似持刀追逐騷擾住戶，員警趕抵時陳姓醉漢已經被數人壓制在地上，連忙接手上銬強制保護管束，過程中他仍奮力掙扎、滿口胡言亂語不知所云，但身上和附近並未搜到刀械。

陳男被帶回派出所，酒醒之後辯稱完全不記得自己為何會有脫序行為。由於現場沒人受傷亦無財物損失，男童父親也不提告，警方最後依社維法72條開罰，於公共場所酗酒滋事不聽禁止，可處6千元以下罰鍰。

酒醉鬧事的陳姓男子被警方上銬壓制。記者林昭彰／翻攝