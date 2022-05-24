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趕載病母就醫？ 這通電話讓警方笑了 通緝男囧了！
洪姓男子涉詐欺案遭通緝，他開車在高雄市鳳山區違規停車，遇警方攔查，謊稱要送母親就醫，準備加速離去，員警亮出辣椒水，他才就擒。
據了解，28歲的洪姓男子涉詐欺案，2月間經高雄地檢署發布通緝，5月21日晚間，他在高雄市鳳山區海洋二路與南福街口違規停車，鳳山警分局員警上前要攔查他，但他卻立刻開車要逃。
員警追上，他開車走走停停，拉下車窗聲稱母親生病，趕著回家載母親就醫，但員警說只要查一下身分就好，不過，洪仍未停車還加速要走，員警立即亮出辣椒水，警告他如果再加速就要對他噴辣椒水，洪才停車。
洪姓男子自知遭通緝，下車後經員警詢問，便說出知道自己通緝中，乖乖就擒，隨警方回派出所。員警也不忘他先前所說目母親等待就醫，問出他母親住處，也請救護車去載他母親。
另員警意外的是，不久洪的母親打電話給他，說「我又沒怎樣，你叫救護車來幹嘛？」，洪尷尬回說「沒事就好」，掛電話後才向員警坦承，胡說母親生病。
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