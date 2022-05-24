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三義地方頭痛人物躲到高雄惹禍 警開11槍追緝逮人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

61歲吳姓男子5月18日下午在苗栗縣三義鄉勝興火車站，涉嫌滋擾觀光業者，警方蒐證後報請檢察官當天核發拘票，他躲到高雄市，隔天就涉及多件肇事逃逸、妨害公務拒捕案，警方開11槍追緝逮捕他，檢察官聲請高雄地方法院羈押獲准。

苗栗警察分局今天指出，吳姓男子是三義鄉地方上的頭痛人物，經常無故滋擾地方，今年2月下旬因涉及妨害公務、傷害案，苗栗地方法院判刑6個月，5月18日下午4點多，他到勝興火車站，涉嫌強拉店家員工騷擾，先前也有類似狀況，一些業者不堪其擾。

警方成立專案小組蒐集吳男相關事證，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，檢察官隨即核發拘票，吳男聞訊逃逸至高雄市，19日駕開車在高雄路竹區涉嫌肇事逃逸，拒捕一路逃竄，警方沿路追緝共開11槍，吳男直到在國道3號上自撞護欄才停下，警方逮捕送妨害公務、公共危險送法辦，法官裁定准押。

苗栗分局指出，檢方與警方絕對不容許任何暴力事件發生，對於任何違法行為絕對迅速處置依法偵辦，決不寬貸，並呼籲民眾能隨時注意住家或處所週邊的人、事、物，遇有可疑，隨時可以通報轄區派出所或撥打110請求警方到場了解，杜絕犯罪情事發生，以維護良好的居住環境。

苗栗縣三義鄉吳姓男子5月18日涉嫌滋擾觀光業者，他隔天就在高雄市涉及多件肇事逃逸、妨害公務拒捕案遭逮捕。記者陳玫伶／翻攝
苗栗縣三義鄉吳姓男子5月18日涉嫌滋擾觀光業者，他隔天就在高雄市涉及多件肇事逃逸、妨害公務拒捕案遭逮捕。記者陳玫伶／翻攝

檢察官 妨害公務 火車站

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