快訊

獨／華視18人懲處名單今出爐 隻字未提陳雅琳

早上頻咳超沒力、晚上好多了 柯文哲提醒一定要做這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女大學生遺失剛買筆電 警員憑一張發票物歸原主

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區林姓女大學生，不久前才剛買新的筆記型電腦，上午騎車趕著上學途中，放在機車腳踏板上的筆電不慎掉落遺失路旁，所幸太平警分局頭汴派出所警員巡邏發現，憑著電腦保護套裡的1張發票，經由店家資料找到她，並物歸原主，讓女大學生好感動。

林姓女大學生到派出所領回電腦時非常開心，她說，早上趕著上課騎車外出，到學校才發現剛買的筆電不見了，上課時整個心情超鬱悶，眼淚都快掉下來了，直到接到警察的電話，才鬆了一口氣。

太平警分局頭汴派出所警員李財銘說，他上午8時許巡經長龍路一段，忽然前方有民眾示意在路旁發現有黑色掉落物。上前一看，原來是1個筆記型電腦保護套，裡面有1台筆電。

李財銘說，他先到附近住家探詢，沒有人知道是誰遺落的，等他翻開保護套內側，發現有1張筆電購買之發票，於是立即返回派出所查詢店家資訊，並透過店家提供購買者林姓大學生的連繫方式，才終於找到她；林姓女大學生在電話中還頻頻驚呼，並說謝謝。

林姓女大學生到派出所領回電腦時非常開心，頻頻向太平警分局頭汴派出所警員李財銘道謝。圖／警方提供
林姓女大學生到派出所領回電腦時非常開心，頻頻向太平警分局頭汴派出所警員李財銘道謝。圖／警方提供

大學生 發票 警察

延伸閱讀

貧窮限制想像？大學生信用額度上看百萬 網揭業務背後手段

高鐵加碼44班大學生暑假返鄉5折優惠 20日起訂票

飯店住客大方給600元小費 留下一張紙條卻讓清潔員傻眼

台中23歲女大生在學校教室二樓墜樓 骨折意識清楚

相關新聞

女大學生遺失剛買筆電 警員憑一張發票物歸原主

台中市太平區林姓女大學生，不久前才剛買新的筆記型電腦，上午騎車趕著上學途中，放在機車腳踏板上的筆電不慎掉落遺失路旁，所幸...

工人金門工作離奇失蹤 水庫旁沼澤找到遺體將相驗

來自台灣64歲梁姓工人平日住在金城鎮，同事因連續2日未見人影，也聯絡不上，因此昨下午向金寧派出所報請協尋。金門縣金湖分局...

影／南竹所被包圍又輕縱人犯？ 警方公布「4影片」還原

桃園市南竹派出所被「包圍」傳聞延燒，蘆竹警分局稍早公布包括「3點23分」監視器及現場密錄器等4段影片，「嚴正聲明」自始至...

網友反串酸警！巧芯看過來 屏東這樣停車不會被開單？

有網友在臉書社團「交通會客室 Traffic1999」PO出照片，指在屏東可以把車停在槽化線上，反正也不能檢舉。該文疑似...

北港媽祖醫院醫師酒後失言 今完成筆錄將依法移送偵辦

北港媽祖醫院陳姓外科主任日前酒後失言，不只說出飯前先喝半杯高粱酒，可殺死口中病毒，更表示斗六警友會68人參加聚餐喝酒，只...

桃園工人觸電墜樓亡 桃市衛生局：死因與陽性確診無關

桃園市蘆竹區廣明化學廠本月19日傳出工人觸電墜樓而死，蘇姓工人拆除鐵皮屋時，疑未斷電完全觸電，自6公尺高處墜地、送醫不治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。