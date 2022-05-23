女大學生遺失剛買筆電 警員憑一張發票物歸原主

台中市太平區林姓女大學生，不久前才剛買新的筆記型電腦，上午騎車趕著上學途中，放在機車腳踏板上的筆電不慎掉落遺失路旁，所幸太平警分局頭汴派出所警員巡邏發現，憑著電腦保護套裡的1張發票，經由店家資料找到她，並物歸原主，讓女大學生好感動。

林姓女大學生到派出所領回電腦時非常開心，她說，早上趕著上課騎車外出，到學校才發現剛買的筆電不見了，上課時整個心情超鬱悶，眼淚都快掉下來了，直到接到警察的電話，才鬆了一口氣。

太平警分局頭汴派出所警員李財銘說，他上午8時許巡經長龍路一段，忽然前方有民眾示意在路旁發現有黑色掉落物。上前一看，原來是1個筆記型電腦保護套，裡面有1台筆電。