聽新聞
test
0:00 / 0:00
工人金門工作離奇失蹤 水庫旁沼澤找到遺體將相驗
來自台灣64歲梁姓工人平日住在金城鎮，同事因連續2日未見人影，也聯絡不上，因此昨下午向金寧派出所報請協尋。金門縣金湖分局表示，警方獲報後調閱監視器，從找到的工人機車處擴大搜索，今早於瓊林水庫近郊沼澤發現工人遺體，將移送殯葬所安置，報請檢察官相驗以確定死因。
金湖分局說明，警方在接獲民眾報請協尋後，立即調閱路口監視器，看到梁姓工人於21日上午11時40分獨自騎著機車行經伯玉路、中山路口的最後身影，隨後派員沿線尋找，便在金湖鎮伯玉路三段旁邊產業道路發現梁姓工人所騎的機車。
當時分局長也是立即帶領人員前往發現梁姓工人機車地點周邊尋找，並在瓊林水庫近郊找到疑似梁姓工人的鞋子，人員們隨即由該處向外擴大搜索範圍，遍巡環保公園、產業園區等地，惟大批警力尋找到23日凌晨2時仍無所獲。
金湖分局指出，人員仍不放棄希望，並於今日一早再度動員警力前往先前多處地點，很遺憾地於上午8時15分許在瓊林水庫近郊沼澤裡發現梁姓工人遺體，稍後由金湖消防分隊打撈上岸，金門縣警察局鑑識人員並於現場勘驗，金湖派出所也同時聯絡梁姓工人在台家屬來金處理後事，遺體將移送殯葬所安置，由檢察官相驗，以確定死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言