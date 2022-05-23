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工人金門工作離奇失蹤 水庫旁沼澤找到遺體將相驗

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

來自台灣64歲梁姓工人平日住在金城鎮，同事因連續2日未見人影，也聯絡不上，因此昨下午向金寧派出所報請協尋。金門縣金湖分局表示，警方獲報後調閱監視器，從找到的工人機車處擴大搜索，今早於瓊林水庫近郊沼澤發現工人遺體，將移送殯葬所安置，報請檢察官相驗以確定死因。

金湖分局說明，警方在接獲民眾報請協尋後，立即調閱路口監視器，看到梁姓工人於21日上午11時40分獨自騎著機車行經伯玉路、中山路口的最後身影，隨後派員沿線尋找，便在金湖鎮伯玉路三段旁邊產業道路發現梁姓工人所騎的機車。

當時分局長也是立即帶領人員前往發現梁姓工人機車地點周邊尋找，並在瓊林水庫近郊找到疑似梁姓工人的鞋子，人員們隨即由該處向外擴大搜索範圍，遍巡環保公園、產業園區等地，惟大批警力尋找到23日凌晨2時仍無所獲。

金湖分局指出，人員仍不放棄希望，並於今日一早再度動員警力前往先前多處地點，很遺憾地於上午8時15分許在瓊林水庫近郊沼澤裡發現梁姓工人遺體，稍後由金湖消防分隊打撈上岸，金門縣警察局鑑識人員並於現場勘驗，金湖派出所也同時聯絡梁姓工人在台家屬來金處理後事，遺體將移送殯葬所安置，由檢察官相驗，以確定死因。

警方在產業道路發現梁姓工人所騎的機車。圖／金門縣金湖分局提供
警方在產業道路發現梁姓工人所騎的機車。圖／金門縣金湖分局提供
金湖分局員警發現梁姓工人的沼澤。圖／金門縣金湖分局提供
金湖分局員警發現梁姓工人的沼澤。圖／金門縣金湖分局提供
金湖分局昨夜間動員警力在機車附近持續搜尋。圖／金門縣金湖分局提供
金湖分局昨夜間動員警力在機車附近持續搜尋。圖／金門縣金湖分局提供

水庫 監視器 金門

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