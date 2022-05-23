影／南竹所被包圍又輕縱人犯？ 警方公布「4影片」還原

桃園市南竹派出所被「包圍」傳聞延燒，蘆竹警分局稍早公布包括「3點23分」監視器及現場密錄器等4段影片，「嚴正聲明」自始至終都是對鬧事者實施管束，派出所門外也只有6、7人來回走動，到所內叫囂的親友也被員警嚴詞請出，期間絕無遭關說、施壓而縱放人犯情事。

蘆竹分局指出，南竹派出所5月19日1時41分獲報酒客喧嘩，線上警力隨即趕往現場，但因2名酒醉男子不願配合盤查身分，1時50分經宣告後將他們帶回派出所管束，返所內也再度重申宣告管束，待2人情緒穩定後放行離去，絕無遭受關說、施壓而縱放人犯情事，影片一、二段可證；事後辱罵及推擠的陳男、楊男也依妨害公務罪嫌送辦。

分局表示，網路謠傳南竹所遭40至50人包圍一情，更有人稱3時23分在派出所門口「發生慘況、警方沒有尊嚴」，實屬子虛烏有，惡意醜化警方執法公正言論，有親友進派出所喧鬧關切後也被員警嚴詞請出，3時23分派出所外更只有6、7人徘徊，影片三、四段可證。