快篩試劑一頁式廣告要小心 北市刑大提醒不可不慎

本土疫情延燒，民眾對於快篩試劑需求大增，台北市警局刑警大隊提醒民眾切勿被「販賣快篩」的一頁式廣告詐騙，呼籲民眾不可不慎。

「網路花錢買試劑，當心收到是空氣」市刑大經濟組長葉宣岑指出，警方近期發現有不肖詐騙集團想趁機賺防疫財，利用網路以販賣快篩的一頁式廣告進行詐騙，還標榜「限時限量特價」藉此吸引民眾搶購。

葉宣岑說，只要有民眾上鉤，詐團就會接著以「免運費、7天鑑賞期、不滿意包退」等話術，製造可退貨假象，提升民眾信任感，達成詐騙目的。

除此以外，社群軟體也有張貼販售快篩試劑的訊息及照片，等待民眾私訊聯繫匯款交易後，賣家隨即封鎖且拒絕出貨。