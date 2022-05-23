快訊

回報系統「跳針」確診者填3小時 他痛批：自主應變自生自滅？

確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

快篩試劑一頁式廣告要小心 北市刑大提醒不可不慎

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

本土疫情延燒，民眾對於快篩試劑需求大增，台北市警局刑警大隊提醒民眾切勿被「販賣快篩」的一頁式廣告詐騙，呼籲民眾不可不慎。

「網路花錢買試劑，當心收到是空氣」市刑大經濟組長葉宣岑指出，警方近期發現有不肖詐騙集團想趁機賺防疫財，利用網路以販賣快篩的一頁式廣告進行詐騙，還標榜「限時限量特價」藉此吸引民眾搶購。

葉宣岑說，只要有民眾上鉤，詐團就會接著以「免運費、7天鑑賞期、不滿意包退」等話術，製造可退貨假象，提升民眾信任感，達成詐騙目的。

除此以外，社群軟體也有張貼販售快篩試劑的訊息及照片，等待民眾私訊聯繫匯款交易後，賣家隨即封鎖且拒絕出貨。

北市警局長楊源明也說，民眾如有自網路向國外進口快篩的需求，務必遵守衛生福利部食品藥物管理署公告規定，且選擇具有第三方支付功能及商譽良好的網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，另外不要與賣家私底下用通訊軟體交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友購買高價商品，降低受騙風險。

台北市刑大製圖宣導，呼籲民眾小心購買快篩的一頁式廣告。記者邱奕能／翻攝
台北市刑大製圖宣導，呼籲民眾小心購買快篩的一頁式廣告。記者邱奕能／翻攝

快篩試劑 詐騙集團 廣告

延伸閱讀

居家隔離通知單怎麼拿？ 鄭文燦：明開放用市民卡LINE官方帳號

新北民代成立「快篩互助站」 提供民眾領疫苗

北市+7185 黃珊珊稱詭異：周五前決定是否延長遠距上課

北市批中央暗槓防疫資訊 陳時中：來文都會提供

相關新聞

網友反串酸警！巧芯看過來 屏東這樣停車不會被開單？

有網友在臉書社團「交通會客室 Traffic1999」PO出照片，指在屏東可以把車停在槽化線上，反正也不能檢舉。該文疑似...

北港媽祖醫院醫師酒後失言 今完成筆錄將依法移送偵辦

北港媽祖醫院陳姓外科主任日前酒後失言，不只說出飯前先喝半杯高粱酒，可殺死口中病毒，更表示斗六警友會68人參加聚餐喝酒，只...

她放任寵物犬獵殺野生動物 苗縣府先開罰6萬至30萬元

一名獨住在苗栗縣南庄鄉山區紀姓女子多次涉嫌放任寵物犬攻擊野生動物，甚至珍貴稀有保育類穿山甲也不放過，縣府今天訪談紀女，確...

桃園工人疑拆鐵皮屋觸電墜樓不治 死後驗出陽性確診

桃園市蘆竹區廣明化學廠19日傳出工人觸電墜樓而死，蘇姓工人拆除鐵皮屋時，疑未斷電完全觸電，自6公尺高處墜地、送醫不治；勞...

影／新北6旬男排隊PCR卻被CPR 消防醫護聯手「即刻救援」

新北市新店耕莘醫院社區篩檢站外，今天上午11點多，有一名6旬男子排隊PCR

男到KTV白吃白喝還想逃 警到場立刻逮捕

台北市一名游姓男子，日前到萬華區西門町內的某KTV歡唱，游點了熱炒、啤酒後唱了2個多小時後，竟想藉著抽菸逃跑，幸好店家及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。