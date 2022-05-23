快篩試劑一頁式廣告要小心 北市刑大提醒不可不慎
本土疫情延燒，民眾對於快篩試劑需求大增，台北市警局刑警大隊提醒民眾切勿被「販賣快篩」的一頁式廣告詐騙，呼籲民眾不可不慎。
「網路花錢買試劑，當心收到是空氣」市刑大經濟組長葉宣岑指出，警方近期發現有不肖詐騙集團想趁機賺防疫財，利用網路以販賣快篩的一頁式廣告進行詐騙，還標榜「限時限量特價」藉此吸引民眾搶購。
葉宣岑說，只要有民眾上鉤，詐團就會接著以「免運費、7天鑑賞期、不滿意包退」等話術，製造可退貨假象，提升民眾信任感，達成詐騙目的。
除此以外，社群軟體也有張貼販售快篩試劑的訊息及照片，等待民眾私訊聯繫匯款交易後，賣家隨即封鎖且拒絕出貨。
北市警局長楊源明也說，民眾如有自網路向國外進口快篩的需求，務必遵守衛生福利部食品藥物管理署公告規定，且選擇具有第三方支付功能及商譽良好的網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，另外不要與賣家私底下用通訊軟體交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友購買高價商品，降低受騙風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言