設投資陷阱詐騙 南市警方匯款前攔下130萬元

南市警一分局後甲派出所與金融機構密切合作打擊詐騙，今天在2小時內攔阻連續成功攔阻2名林姓民眾遭詐騙共130萬元，兩人感謝警方及時阻止，才沒有損失大筆金額。

警方指出，後甲派出所於今天上午9時接獲金融機構行員通報，告稱有名林姓中年男子神情怪異，因要修繕房屋欲匯50萬元至指定帳戶，警員林俊廷、胡博盛趕赴了解，才知另有原因。林男近期於通訊軟體LINE認識男網友，對方告稱有投資股票管道並保證高獲利，但必須將投資款項匯入指定帳戶，他依對方指示到銀行欲匯款，且詐騙集團甚至指導林男如何應對行員提問，案經員警解釋此為典型投資詐騙手法後，才驚覺受騙並打消匯款念頭。

上午11時許，警員林俊廷、胡博盛又接獲同家金融機構行員通報，有另名林姓男子為投資股票欲匯款80萬元至指定帳戶，再次趕往查問，發現這名男子遭詐騙手法與前例雷同，但這次是要求使用投資股票APP並將投資款項匯入指定帳戶。案經員警宣導並查出該受款帳戶已遭警示後，林男也打消匯款念頭，並感謝警方及行員的熱心協助。