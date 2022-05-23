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她放任寵物犬獵殺野生動物 苗縣府先開罰6萬至30萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一名獨住在苗栗縣南庄鄉山區紀姓女子多次涉嫌放任寵物犬攻擊野生動物，甚至珍貴稀有保育類穿山甲也不放過，縣府今天訪談紀女，確認其中一件獵殺山羌案，先裁處6萬至30萬元罰鍰，再擴大追查她其他犯行。

紀女涉嫌放任寵物狗攻擊山羌的影片，並與屍體合照，她上傳影片分享在網路平台，引發一片撻伐聲音，有民眾向林務局檢舉嚴重破壞生態，搜尋她從2019年2月至今年5月，共上傳9段影片，受害的有一般類野生動物山羌、鼬獾，甚至珍貴稀有保育的穿山甲，都遭到虐咬。

苗栗縣政府於5月20日接獲通報，紀女在網站上傳自養犬隻狩獵山羌的影片，她今天到縣府說明，表示飼養犬隻為保護住宅用途，並非有意要犬隻狩獵，也不清楚這樣是違法的，所以從未限制過犬隻狩獵野生動物。

縣府指出，山羌已降級一般類野生動物，但狩獵行為仍受野生動物保育法管制，非基於學術研究或教育目的不得獵捕，犬隻飼養人應善盡管理責任，紀女放任寵物狗獵捕山羌事實明確，將依野生動物保育法，裁處6萬元至30萬元罰鍰。

縣府將過濾另外8段影片，追查她的責任，如果涉及騷擾、虐待，及獵捕保育類的穿山甲，還可以處6個月至5年徒刑，得併科30萬至100萬元罰金，處罰相當重。

縣府提醒有許多野生動物與人類比鄰而居，即使不在山區都有可能與野生動物相遇，若飼主未限制犬隻的活動範圍及狩獵行為，將可能造成野生動物受到傷害，除了違反野生動物保育法，也可能造成傳染病如狂犬病的傳播，甚至造成居民的人身安全，請民眾務必小心注意。

一名苗栗縣南庄鄉山區紀姓女子涉嫌放任寵物犬攻擊山羌，縣府今天先裁處6萬至30萬元罰鍰，再擴大追查其他犯行。圖／苗栗縣政府提供
一名苗栗縣南庄鄉山區紀姓女子涉嫌放任寵物犬攻擊山羌，縣府今天先裁處6萬至30萬元罰鍰，再擴大追查其他犯行。圖／苗栗縣政府提供

山羌 寵物 苗栗縣

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