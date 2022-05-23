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網友反串酸警！巧芯看過來 屏東這樣停車不會被開單？

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

有網友在臉書社團「交通會客室 Traffic1999」PO出照片，指在屏東可以把車停在槽化線上，反正也不能檢舉。該文疑似反串引發討論，有人留言，建議應請巧芯來看，這樣停不會被開單。屏東警方今天澄清，槽化線違停從5月1日起確實無法透過交通違規系統線上舉發，但若查獲可處新臺幣600元以上1200元以下罰緩，近期會規劃勤務加強取締。

這張槽化線違停照引發熱議，事發地在屏東市中正路，網友PO出的照片中，有3輛自小客車停在槽化線上。記者今午前訪查訪，違停車多達4輛，一有車開走馬上有另一輛補位，似把槽化線當成停車格。

此文引發討論，有網友留言指，「（屏東）不愧是化外之地」，另有網友指出，槽化線違停頻繁，是因為可以打電話檢舉，但不能透過交通違規舉發系統線上舉發，因為沒這個項目，也就是說，在交通違規舉發系統上，跨越槽化線可以罰，但違停不用罰。

警方表示，槽化線可以停車不會被罰是網友誤解，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第2款，可處新臺幣600元以上1200元以下罰緩。不過5月1日起槽化線違停因非屬動態違規，的確無法透過交通違規舉發系統進行線上舉發，民眾若發現違規還是可撥打110檢舉。警方也將規劃勤務持續加強取締，保障用路人安全。

有網友在臉書社團指屏東市中正路槽化線違停嚴重，記者今午實地查訪發現有4輛車違停。記者魏斌／攝影
有網友在臉書社團指屏東市中正路槽化線違停嚴重，記者今午實地查訪發現有4輛車違停。記者魏斌／攝影
臉書社團「交通會客室 Traffic1999」PO出照片指，在屏東可以把車停在槽化線上，反正也不能檢舉。圖／取自交通會客室 Traffic1999
臉書社團「交通會客室 Traffic1999」PO出照片指，在屏東可以把車停在槽化線上，反正也不能檢舉。圖／取自交通會客室 Traffic1999

違停 屏東

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