影／新北6旬男排隊PCR卻被CPR 消防醫護聯手「即刻救援」

新北市新店耕莘醫院社區篩檢站外，今天上午11點多，有一名6旬男子排隊PCR 時，突然身體不適，倒臥在地，當時正好有3名消防員目擊，立刻對患者CPR搶救，耕莘醫院醫護也一起幫忙，聯手搶救終恢復呼吸心跳；急診醫師直言，若沒有把握黃金時間，恐怕有生命危險。

參與急救的烏來分隊高級救護技術員廖邦凱表示，當時排隊PCR到一半突然一陣驚慌，探頭一看發現有人身體不適倒地，遂呼叫一旁一起排隊PCR的新店分隊等兩名消防隊員一起急救。

廖邦凱說，當時拍打、呼喊患者都沒有反應，觀察患者呈現瀕死呼吸，立即對他CPR，同時請耕莘醫院啟動999廣播「啟動全院緊急救護」，數分鐘後該男子終於恢復呼吸心跳，後送耕莘醫院急診室治療。