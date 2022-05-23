桃園工人疑拆鐵皮屋觸電墜樓不治 死後驗出陽性確診

桃園市蘆竹區廣明化學廠19日傳出工人觸電墜樓而死，蘇姓工人拆除鐵皮屋時，疑未斷電完全觸電，自6公尺高處墜地、送醫不治；勞動部職安署北區中心表示，該工地已勒令停工，意外肇因正在調查中。

蘇男送醫後也被驗出PCR 陽性確診，桃園地檢署表示，死者顱內出血致死，死因與確診無關，相驗後家屬無意見。

桃園市政府消防局19日下午1點46分接獲報案指，有人從2樓電擊墜落，救護人員到場發現患者頭部有2公分傷口，意識不清但對疼痛有反應，立即給予急救處置，生命徵象正常，但蘇男送醫院一天後不治。

勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心獲報後到場檢查。北區職安表示，由於本案造成重大職業災害，有勞工死傷，已勒令現場停工，並持續調查事故原因與肇責責任，若雇主、事業單位違反職安法令規定，將移送地檢署偵辦。

另蘇男到院PCR驗出新冠肺炎陽性確診，但死前無症狀。桃園地檢署相驗，判定死者為受電擊從高處墜落，顱內出血致死，死因與確診無關，相驗後家屬對死因無意見，發還遺體。