板橋橫移門驚現焦屍 路人以為火災報案喊：快來打火

新北市板橋區湳仔溝橫移門今天中午出現一具焦屍，警消獲報趕抵，在場觀察死者已無呼吸心跳，拉起封鎖線勘驗，初步排除他殺嫌疑，待釐清死者身分後，協助家屬處理後事。

據了解，當時有一名伯伯在板橋區環河西路五段的湳仔溝橫移門散步，突然發現前方冒出團團濃煙、疑有火光，以為發生火災，立刻打119喊「馬達機燒起來了，快來打火」。消防隊中午12點24分趕抵，靠近看發現不是火災，而是有人自焚輕生，遂轉報給轄區警方。

警方經現場勘驗與目擊者說法，初步排除他殺；在旁發現死者的機車，也採證指紋等生物跡證，待釐清身分後，通知並協助家屬處理後事。

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新北市板橋區湳仔溝橫移門，今天中午出現一具焦屍，警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／攝影

板橋警方獲報湳仔溝橫移門有焦屍，趕抵發現死者已明顯死亡。記者翁至成／攝影

橫移門口有一輛倒臥的機車，車廂被打開，物品散落滿地。記者翁至成／攝影