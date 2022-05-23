快訊

拜登承諾「願武力保衛台灣」 白宮緊急回應了

10歲男童逝？ 指揮中心證實剛收到法傳資料

娃娃機台男慣竊 臨江夜市現行犯遭逮

中央社／ 台北23日電

竊盜、毒品等多項前科的40歲丁姓男子橫行大台北專偷娃娃機台內零錢，以油壓剪破壞機台鎖頭行竊，每次得手新台幣數千元，近日在臨江夜市犯案時遭警方以現行犯逮捕。

台北市警察局大安分局安和路派出所長楊開琮今天對外表示，大台北地區自4月初起陸續發生有娃娃機台的零錢櫃遭竊案件，轄內也發生3起，經受理後除加強轄內娃娃機店周邊巡邏守望勤務外，也立即成立專案小組查緝。

經追查發現，竊嫌多利用凌晨時娃娃機店無人看管之際，持不明器械破壞機台下方的零錢櫃鎖頭，順利竊走其內零錢，每次得手金額約為5000至6000多元不等，且犯案足跡遍佈台北市多個行政區，甚至連基隆市也有。

安和路派出所近日凌晨又獲報臨江夜市內有娃娃機店遭竊，犯嫌丁男趁四下無人看管之際，持預藏油壓剪破壞娃娃機台的零錢櫃鎖頭行竊，不料突遭其中1名台主發現犯行，除通知店內其他台主到場幫忙攔阻丁男逃逸，也同步通知警方到場處理。

警方現場成功查扣丁男所竊的4700餘元零錢，且眼尖發現丁男就是橫行大台北地區的娃娃機台慣竊，全案詢後依涉竊盜罪移送台北地檢署偵辦，並擴大清查丁男所涉其他竊案。

娃娃機 錢櫃 竊盜

延伸閱讀

當自己家？慣竊海鷗就愛這款洋芋片 1天偷3次店家損失破萬元

慣竊打不破香油錢筒 沒偷成還留下證據判4月

慣竊持萬用鑰匙搜刮機台錢箱 頭戴安全帽仍被警認出

拿布蓋監視器無用！闖撞球場偷3萬元 慣竊仍被認出落網

相關新聞

桃園工人疑拆鐵皮屋觸電墜樓不治 死後驗出陽性確診

桃園市蘆竹區廣明化學廠19日傳出工人觸電墜樓而死，蘇姓工人拆除鐵皮屋時，疑未斷電完全觸電，自6公尺高處墜地、送醫不治；勞...

BMW男夜駕自撞 上救護車才曝確診居隔氣壞消防員

南投埔里台14線埔霧公路昨傳自撞車禍，當地消防隊獲報馳援救護，未料將受傷男子送上救護車後，他竟自曝確診者，且尚在居家隔離...

來電謊稱民眾確診、領防疫保險金 假檢警騙錢新話術

假檢警詐騙話術推陳出新，結合新冠肺炎疫情，向民眾謊稱確診或領取防疫保險金，再以身分遭冒用涉及刑案，要求給錢「監管帳戶」，...

高雄議員黃捷布條雙眼被挖 凶手抓到了

高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條，18日被人發現布條照片的雙眼遭人割破，黃捷報案後，曾在臉書呼籲「別因一時的政...

拿錯鑰匙無法鎖門被碎念 新北男子抓狂抽刀猛刺親哥哥

新北市三重區昨天下午有1對中年兄弟，只因為拿錯鑰匙無法順利鎖門，弟弟不滿遭碎念，憤而拿折疊刀把哥哥刺得滿身傷，警方獲報趕...

新北6旬男排隊PCR卻被CPR 消防醫護聯手「即刻救援」

新北市新店耕莘醫院社區篩檢站外，今天上午11點多，有一名6旬男子排隊PCR

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。