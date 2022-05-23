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桃園廣明公司拆鐵皮廠房 工人疑觸電墜地不治

中央社／ 桃園23日電

新竹縣蘇姓男子19日到桃園蘆竹區廣明公司拆除鐵皮廠房，疑因公司未斷電完全，導致蘇男觸電從高處墜地送醫不治，家屬控訴廣明不聞不問，廣明今天回應正在釐清原因會積極處理。

家屬向媒體控訴表示，58歲的蘇男19日前往廣明實業公司內的鐵皮廠房施工，事前也向公司確認是否完成斷電，沒想到蘇男在爬至6公尺高處拆除電線時，疑似被電到從高處跌落，送醫搶救一天後仍宣告不治，家屬不滿公司未道歉也沒有歉意，痛批「這不是肇事廠商應有的態度」。

廣明實業股份有限公司下午接受中央社記者電訪回應，事情發生在廠內，公司不可能置身事外，也不會不聞不問，目前正在釐清事故發生原因及責任歸屬，公司也會承擔起責任。

勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心下午接受電訪表示，20日獲報立即後派員到場檢查，由於勞工已死亡，現場發生災害區域立即停工啟動調查，若有違反職安法令，就會移送地檢署辦理，關於職災補償部分也會協助家屬，並要求雇主須依照勞基法規定辦理，也會追究雇主缺失。

桃園市政府消防局表示，19日下午1時46分接獲報案指稱，有人從2樓遭電擊墜落，救護人員到場發現患者頭部有2cmx2cm傷口，意識不清，對疼痛有反應，立即給予急救處置並送往醫院。

不過蘇男到院後經PCR採檢，被檢出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，但家屬說是入院治療才發現確診。桃園地方檢察署表示，經檢警相驗，判定死者為受電擊從高處墜落，顱內出血致死，死因與確診無關，相驗後家屬無異議，已將遺體發還處理。

桃園 患者

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