桃園廣明公司拆鐵皮廠房 工人疑觸電墜地不治
新竹縣蘇姓男子19日到桃園蘆竹區廣明公司拆除鐵皮廠房，疑因公司未斷電完全，導致蘇男觸電從高處墜地送醫不治，家屬控訴廣明不聞不問，廣明今天回應正在釐清原因會積極處理。
家屬向媒體控訴表示，58歲的蘇男19日前往廣明實業公司內的鐵皮廠房施工，事前也向公司確認是否完成斷電，沒想到蘇男在爬至6公尺高處拆除電線時，疑似被電到從高處跌落，送醫搶救一天後仍宣告不治，家屬不滿公司未道歉也沒有歉意，痛批「這不是肇事廠商應有的態度」。
廣明實業股份有限公司下午接受中央社記者電訪回應，事情發生在廠內，公司不可能置身事外，也不會不聞不問，目前正在釐清事故發生原因及責任歸屬，公司也會承擔起責任。
勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心下午接受電訪表示，20日獲報立即後派員到場檢查，由於勞工已死亡，現場發生災害區域立即停工啟動調查，若有違反職安法令，就會移送地檢署辦理，關於職災補償部分也會協助家屬，並要求雇主須依照勞基法規定辦理，也會追究雇主缺失。
桃園市政府消防局表示，19日下午1時46分接獲報案指稱，有人從2樓遭電擊墜落，救護人員到場發現患者頭部有2cmx2cm傷口，意識不清，對疼痛有反應，立即給予急救處置並送往醫院。
不過蘇男到院後經PCR採檢，被檢出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，但家屬說是入院治療才發現確診。桃園地方檢察署表示，經檢警相驗，判定死者為受電擊從高處墜落，顱內出血致死，死因與確診無關，相驗後家屬無異議，已將遺體發還處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言