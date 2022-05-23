詐騙話術像病毒變種 防疫保險金成誘餌 男子被騙200萬

詐騙集團行騙話術有如新冠肺炎病毒變種，基隆市陳姓男子接到自稱保險公司、警方人員電話，指他被人冒用身分盜領防疫保險金，一路「配合辦案」，等到察覺被騙，已交付約200萬元財物給對方。

警方提醒民眾接獲可疑來電，謹記防詐3步驟，並在臉書舉辦反詐騙抽獎活動，送出20台行動電源。

基隆市警察局刑警大隊今天表示，新冠肺炎木土疫情3月下旬爆發後，國內民眾確診、居家隔離及自主健康管理人數暴增，上網時間也為此增加。詐騙集團利用這個機會加大詐騙火力，騙取更多不義之財。

基隆轄區4月間發生的詐欺案件數，較3月成長9%，其中假投資、解除分期付款以及假網拍等類型，占了總件數41%。傳統手法的詐欺案件仍屬於多數，但詐騙話術也不斷推陳出新。

據了解，陳男疫情期間接到詐騙集團假冒保險公司、檢警機關，謊稱他的身分遭人盜用，涉嫌詐領防疫保險金，因屬刑事案件，須支付一筆金額才能避免名下資產遭查封，他前前後後共付了約200萬元，才驚覺被騙，前往派出所報案。

基隆市警察局呼籲民眾接獲可疑來電，謹記「一接、二掛、三查證」防詐3步驟，切勿在接電話第一時間相信，並諮詢親友或是撥打165反詐騙專線避免受騙。