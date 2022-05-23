BMW男夜駕自撞 上救護車才曝確診居隔氣壞消防員

南投埔里台14線埔霧公路昨傳自撞車禍，當地消防隊獲報馳援救護，未料將受傷男子送上救護車後，他竟自曝確診者，且尚在居家隔離期間，令救護人員超傻眼，也氣炸了；對此，南投衛生局表示，該個案現居隔離地點為台中市和平區，因此將其移請台中市衛生局查處，若違反防疫規定屬實將由該單位依法開罰。

南投縣消防局指出，昨天凌晨1時許獲報，台14線埔霧公路發生有一輛BMW休旅車疑似天雨路滑，不慎失控自撞對向的道路指示牌和路燈桿，車上駕駛受傷，立刻調派鄰近的消防分隊救護人車前往馳援，到場檢傷確認，駕駛意識清楚，但腹部疑因撞擊疼痛不適，幫他上頸圈、長背板固定，就將其送醫治療。

未料，該名男子上了救護車，才告知救護人員自己是確診者，並自曝他應在台中市和平區居家照護，想要回台中市區住家拿東西，才會在居家隔離期間外出，可沒算到途中又發生車禍。而其一席話讓全車的人當場傻眼，且相當緊張，急忙通報南投縣衛生局及警方，處理事故的員警在其到院後也全身防護裝幫他進行酒測。

當天協助救護的消防員氣炸了並抱怨，依該名傷者自述的確診日期推算，他居家照護7天，到今天（23日）才能解隔，但他前天深夜至昨天凌晨就擅自外出，且沒及時告知自身狀況，害協助處理事故的警消有被感染風險，真的相當不負責任。