高雄議員黃捷布條雙眼被挖 凶手抓到了

高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條，18日被人發現布條照片的雙眼遭人割破，黃捷報案後，曾在臉書呼籲「別因一時的政治情緒沖昏頭犯法」，警方獲報追查，逮捕涉案的傅姓婦人，傅辯稱因心情不佳，在深夜時分經過該處，見布條過於醒目才下手。

市議員黃捷服務處18日接獲支持者報案，指稱黃捷懸掛在鳳山火車站的布條遭人破壞，布條照片上的雙眼被人割破，黃捷向轄區鳳山警分局報案，同時在臉書上發文，無奈指出，「又有布條被割眼，怎麼都是針對眼睛，感謝熱心民眾回報，我也報警了」。

黃捷在文中表示，上次挖眼布條那案，警方已破案，犯案者也承認了，至於犯罪動機，目前仍在了解中。文末還呼籲大家，別因一時的政治情緒沖昏頭而犯法，得不償失！