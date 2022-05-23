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心愛的外套不見了！國小童嚎啕大哭 暖警協尋助找回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市冉姓男童就讀小六，18日放學時因放在書包的外套掉落在路上遺失，冉嚎啕大哭，校方除陪同找尋外，也通知警方到場，警員與學校主任、志工一起沿著冉童走過的原路回頭找，順利在一處地下道，找到冉童的外套，也讓冉破涕為笑。

第五警分局北屯所警員李隆明、黃冠傑18日晚間6時許獲報，冉姓學童在北屯路、北華街路邊哭泣，兩警到場後發現，冉童除放聲大哭外，口中不停地喊著「外套」，且有學校主任及志工在旁安撫，讓警方一頭霧水。

警方先耐心地安撫冉童的情緒，並自其口中拼湊出概況，才知原來當天天氣炎熱，冉童放學回家時將心愛的外套掛在後背書包上，走路時卻不慎掉在路旁，發現時已不知確切掉落位置，冉童遍找不著，便心急地放聲大哭。

兩警不停安撫冉童，還與學校主任及志工一同陪著冉童沿原路尋找外套，終於在附近的地下道中找到冉童心心念念的外套，也讓冉童破涕為笑。

警方見男童返家時間延誤，欲送男童返家，學校主任擔心男童情緒，主動表示由其陪同男童走路回家，就這樣男童順利平安回家。

第五警分局長林沐弘說，同仁能耐心地安撫孩童並協助找回遺失物，充分展現為民服務精神，不分年齡都認真處理，讓孩子了解警察有親民、溫暖的一面，改變對警察的刻版印象，殊值嘉許。

台中市冉姓學童的外套18日放學時遺失，急得嚎啕大哭，警方獲報後，與校方合力找回。圖／第五警分局提供
台中市冉姓學童的外套18日放學時遺失，急得嚎啕大哭，警方獲報後，與校方合力找回。圖／第五警分局提供
台中市冉姓學童的外套18日放學時遺失，急得嚎啕大哭，警方獲報後，與校方合力找回。圖／第五警分局提供
台中市冉姓學童的外套18日放學時遺失，急得嚎啕大哭，警方獲報後，與校方合力找回。圖／第五警分局提供
台中市冉姓學童的外套18日放學時遺失，急得嚎啕大哭，警方獲報後，與校方合力找回。圖／第五警分局提供
台中市冉姓學童的外套18日放學時遺失，急得嚎啕大哭，警方獲報後，與校方合力找回。圖／第五警分局提供
台中市冉姓學童的外套18日放學時遺失，急得嚎啕大哭，警方獲報後，與校方合力找回。圖／第五警分局提供
台中市冉姓學童的外套18日放學時遺失，急得嚎啕大哭，警方獲報後，與校方合力找回。圖／第五警分局提供

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