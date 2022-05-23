生人迴避！彰化鹿港29歲男厭世亡 29日晚上送肉粽

彰化鹿港鎮傳出5月29日晚上將舉辦送煞儀式，為讓鄉親迴避，在網路社群公布行經路線，請有忌諱者在儀式時間避免出入，若有需要符令者也可到鹿港洽義堂拿取。

鹿港東石里長鄧義承證實將舉辦送煞儀式，當地一名29歲男子因精神狀況不佳輕生，為祈「亡者安息、存者安心」，29日晚上10點舉辦送肉粽送煞儀式；路線將從鹿興巷左往沿海路，再左轉走台17線往南一路送到彰濱出海口。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區，近年來除往內陸外，連南投山區、新竹都有喪家辦「送肉粽」。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區。

鹿溪文史工作室負責人莊研育指出，送煞儀式為減少與人接觸的機會，通常在深夜舉辦，但各地辦的方式有差異，多少也會看時辰進行，也會避開年節時間。

莊研育說，過去鹿港都是當地角頭廟無償舉辦，以安撫境內民心，現在則大都是禮儀社發包給法師舉辦，有沒有必要見仁見智。

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