高雄失智翁「偷」走家人藏的車鑰匙 離家25公里被尋獲　

高雄市一名77歲盧姓老翁，因患有失智症，家人深怕他外出發生危險，將車鑰匙藏起來，豈料，老翁卻像柯南一樣找出鑰匙後，偷偷開車離家前往旗山老家，警方接獲同居人報案，透過老翁手機定位，發現老翁出現在離家25公里遠的燕巢區，連繫當地派出所，順利尋獲老翁。

警方指出，家住小港區漢民路的黃姓婦人（67歲），20日下午近3時許，至小港警分局漢民派出所報案，黃女神情焦急地向警方表示，同居人盧姓老翁（77歲）因患有失智症，家人擔心他開車外出，於是將車鑰匙藏起來。

黃婦說，沒想到，老翁自己翻找到鑰匙後，當天上午8時偷偷開車出門，打手機均未接聽，家人找了一個上午，都找不到人，擔心他出意外，請求警方協助。

漢民所巡佐梁福崇、警員陳坤彥、陳妍茜受理後，得知盧姓老翁老家住在旗山，以前經常開車回老家，於是先請家屬持續撥打老翁手機，並通報分局勤務指揮中心協助定位查尋，發現老翁手機位置出現在離家25公里遠的燕巢區鳳旗路上，隨即連繫當地派出所協尋該車。