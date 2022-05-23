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踩電動自行車出門買午餐 撞路邊特斯拉 8萬飛了
高雄市楠梓區一名林姓男子中午從家裡騎電動自行車外出買午餐，才剛出門進久昌街沒多久，疑似未注意車前狀況，撞到停在路邊的一輛特斯拉，撞擊聲響嚇到鄰居都跑出來關心，電動自行車車頭毀損、特斯拉右後側鈑金受損凹陷，特斯拉車主評估車損維修大概8萬元，林男父親獲報趕到現場，直呼好貴的午餐，肇事責任還有待警方釐清。
楠梓區久昌街巷口為雙向混合車道，因路邊未畫紅線，常有住戶將車輛停在家門前。據了解，18歲林姓男子本月20日中午從家裡騎電動自行車外出準備買午餐，在彎進久昌街並往前約10公尺距離，林男疑似分心沒有注意車前狀況，閃避不及撞上停在路邊的一輛深灰色特斯拉，林男連人帶車倒地，特斯拉右方鈑金刮損、電動自行車車頭毀損，林男右腳也擦傷。
附近鄰居聽到碰撞聲幫忙報警，特斯拉車主也從家中出來查看，見林男受傷還幫忙拿碘酒讓林男簡單清理傷口，特斯拉車主初估，車損修理費至少8萬元，林男蹲坐在地手足無措，林男父親獲報到場，見林男撞的是一輛特斯拉，心急飆罵林男怎麼這麼不小心、騎車不能騎太快，並直呼這頓午餐也太貴了。
警方到場協助處理，目前還在釐清事故原因，如果真要林男賠償，可能會是一筆不小的負擔。楠梓警分局提醒，電動自行車因不需考照、購買門檻低，比騎機車或自行車方便，近幾年成為民眾代步主要工具，但也衍生出許多亂象，將持續針對轄區內電動自行車易肇事路段實施交通熱點巡邏、宣導及執法，同時也提醒用路人，降低行車速度以增加駕駛人視野範圍、反應距離及空間，減少事故發生率。
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